同樣是戀愛，為什麼朴敘俊不回應就沒事，SEVENTEEN Joshua直接被罵慘？

SEVENTEEN Joshua什麼時候才會回應他的緋聞？ 而他的沈默為何又會招致那麼多的罵聲？

作為目前K-POP界最火爆的男團之一，SEVENTEEN的一舉一動都備受關注，7日韓網爆出成員Joshua與一名IG粉絲20多萬的網紅熱戀多年，兩人經常穿同款服裝，被指已經同居，根本就是在共享衣櫥。 9日再添證據，其傳憶女友現身SEVENTEEN7月的首爾演唱會，他們還疑似在演出途中對視、互動。 7月22日Joshua公開照片中的手機殼等都和幽女友相同，有粉絲猜測兩人當時一起待在後台待機室裡。

面對連日來的爆料，無論是Joshua本人還是SEVENTEEN所屬經紀Pledis都選擇了沈默。 部份網友認為不能僅憑網路上的照片就認定兩人的關係，就算他們是情侶，又沒有影響到SEVENTEEN的活動，完全沒必要公開私人生活，因此給予了不少支持。



更多的粉絲則認為Joshua和經紀公司對緋聞緘口不提的沈默態度反爾令事情愈演愈烈，是無視粉絲的行為。 愛豆這個行業本身除了歌舞實力之外，就是靠販賣「類似戀愛」的感覺和形象來賺人氣，粉絲經濟是他們名聲、財富的重要來源，可以說愛豆的成功和粉絲的投入不可分割，愛豆戀愛讓粉絲們產生了嚴重的背叛感，有暴怒的粉絲直言不諱地表示「我們花錢養你，你卻用我們的錢養女友」、「 身為上升期的愛豆，愛情和事業只能二選一」等。

相較於前陣子曝光的朴敘俊和xooos的戀情，韓網輿論風向大不同，朴敘俊在爆出緋聞之後以「是個人私生活，公開的話很有負擔」為由，既沒有承認，也未否認，反爾贏得了很多女粉絲的稱讚，稱其「好好保護了女友，很帥氣」。 也許這就是粉絲對愛豆、對演員戀愛標準的不同吧。



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