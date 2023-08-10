同样是恋爱，为什么朴叙俊不回应就没事，SEVENTEEN Joshua直接被骂惨？

SEVENTEEN Joshua什么时候才会回应他的绯闻？ 而他的沈默为何又会招致那么多的骂声？

作为目前K-POP界最火爆的男团之一，SEVENTEEN的一举一动都备受关注，7日韩网爆出成员Joshua与一名IG粉丝20多万的网红热恋多年，两人经常穿同款服装，被指已经同居，根本就是在共享衣橱。 9日再添证据，其传忆女友现身SEVENTEEN7月的首尔演唱会，他们还疑似在演出途中对视、互动。 7月22日Joshua公开照片中的手机壳等都和幽女友相同，有粉丝猜测两人当时一起待在后台待机室里。

面对连日来的爆料，无论是Joshua本人还是SEVENTEEN所属经纪Pledis都选择了沈默。 部份网友认为不能仅凭网路上的照片就认定两人的关系，就算他们是情侣，又没有影响到SEVENTEEN的活动，完全没必要公开私人生活，因此给予了不少支持。



更多的粉丝则认为Joshua和经纪公司对绯闻缄口不提的沈默态度反尔令事情愈演愈烈，是无视粉丝的行为。 爱豆这个行业本身除了歌舞实力之外，就是靠贩卖「类似恋爱」的感觉和形象来赚人气，粉丝经济是他们名声、财富的重要来源，可以说爱豆的成功和粉丝的投入不可分割，爱豆恋爱让粉丝们产生了严重的背叛感，有暴怒的粉丝直言不讳地表示「我们花钱养你，你却用我们的钱养女友」、「 身为上升期的爱豆，爱情和事业只能二选一」等。

相较於前阵子曝光的朴叙俊和xooos的恋情，韩网舆论风向大不同，朴叙俊在爆出绯闻之后以「是个人私生活，公开的话很有负担」为由，既没有承认，也未否认，反尔赢得了很多女粉丝的称赞，称其「好好保护了女友，很帅气」。 也许这就是粉丝对爱豆、对演员恋爱标准的不同吧。



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