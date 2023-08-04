UP10TION出身李欢喜、李东烈亚洲FAN-CON巡回，海外首站献台湾

团体UP10TION出身的李欢喜与李东烈，在今年参加《BOYS PLANET》，透过在节目中精彩活跃的表现，深受不少粉丝的喜爱。两人即将进行今年首度的亚洲FAN-CON巡回，海外首站第一场就献给了台湾，他们将於9/2、9/3在台北Westar 举行两场粉丝演唱会，这次除了丰富的音乐表演外，更准备了高规格LIVE BAND，请来资历丰富的乐手们，誓言要带给粉丝一场不同以往的音乐盛宴。

粉丝福利方面也是超大方，其中购买头等舱价位的粉丝不用抽，人人都有签名拍立得；总席次 600 席中，福利品项就拥有355 个名额，且购票都能与李欢喜、李东烈击掌近距离接触，堪称近期最宠粉的粉丝福利。活动将於8月6日下午15：06开放购票，详情请上「趣韩国」粉丝专页查询。



这次的台湾行是李欢喜、李东烈他们出道以来历时8年的首次来台，不仅台湾粉丝等待已久，他们也是非常期待。李欢喜、李东烈也透露，目前正在为了这次活动，密切进行舞台的练习，还会安排许多特别的表演，精心准备了给台湾粉丝的Fan Song，请大家敬请期待。

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