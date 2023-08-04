申敏儿新剧男主是他！搭档《金汤匙》李钟元主演《她的私生活》编剧新作《因为不想吃亏》

据韩媒，演员李钟元被选为新剧《因为不想吃亏》主演，将与申敏儿一起呈现浪漫喜剧。

《因为不想吃亏》是一部浪漫喜剧，讲述因不想吃亏而假结婚的女生，与不想给人造成损失成为假新郎的男生之间的搞笑故事，由tvN《她的私生活》编剧金慧英执笔。

此前，申敏儿已确定饰演女主角「孙海英」（音），没能得到妈妈完整的爱、前男友劈腿结婚、在公司也因为未婚而无法享受福利，不论在家庭、恋爱还是工作中都屡吃屡亏。 为了不再吃亏，决定与便利店工读生举办婚礼。



李钟元饰演男主「金志旭」（音），在便利店做夜间兼职，被附近住户称为「市民警察」和「义人」，个性诚实、对於需要帮助的人无法漠视不管，堪称天使工读生。 遇到最糟糕的常客孙海英之后，接到了「奇怪的求婚」。



李钟元2018年於网剧《面向未来的事实》首次亮相，之后陆续出演了《了解的不多也无妨，是一家人》、《非常校护档案》、《机智医生生活2》等作品。



去年凭《金汤匙》获得MBC演技大赏男新人奖，成为大众瞩目的对象。 目前正拍摄MBC剧集《在夜晚开放的花朵》，预计明年播出。



《因为不想吃亏》预计明年通过tvN公开。

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