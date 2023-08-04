EXO D.O.疑似室内吸烟被抓包！「鼻孔喷白气」惊现打歌后台，官方已紧急删除

EXO昨日深夜通过官方YouTube公开新歌《Cream Soda》打歌节目待机室花絮影片，有网友发现其中一幕D.O.（都敬秀）鼻孔喷出白气、疑似在室内吸烟，引发剧烈讨论。

EXO上月10日发行第七张正规专辑《EXIST》，刚刚结束主打歌《Cream Soda》的打歌宣传行程，通过YT公开了成员们在后台待机时的互动模样。



引起争议的一幕出现在影片11分19秒，当时KAI在镜头前方对镜练习舞姿，背景里可见D.O.正在整理白色衬衫，鼻孔向下喷出白色烟雾状气体。



该片段目前已从官方影片中删除，只留下白气消散后D.O.双手垂下的画面。



因为D.O.一向给人懂事有礼貌的印象，很多网友对其室内吸烟的行为更加感到震惊：「不想想周围的工作人员吗？」 「可怜的工作人员，有不满也无法说」「在场的其他人有什么罪？ 二手烟很伤身」「不管香烟或电子烟，同样都是烟」「成年人吸烟无可厚非，但为何非要在室内？」 「电视台不是禁烟建筑吗？ 应该交罚款吧」「不敢相信，请告诉我那是电饭锅」「一直对他有好感来的，失望」。



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