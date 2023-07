暌違5年INFINITE全員回歸：成立「INFINITE COMPANY」後首次襲澳開唱！

INSPIRIT你們準備了嗎?

INFINITE宣佈以完全體回歸,並將於2023年9月9日(六)假澳門新濠影匯綜藝館舉行由INFINITE COMPANY和德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 INFINITE CONCERT – COME BACK AGAIN IN MACAU」。



全員服完兵役後,INFINITE暌違5年終於以完全體回歸樂壇,並接二連三給粉絲們驚喜。INFINITE跟粉絲在6月9日以直播形式一同慶祝出道13週年紀念後,不久後便透露將會在本月31日攜新專輯《13egin》凱旋回歸!特別是這次的專輯名《13egin》以數字「13」替代字母「B」,象徵出道 13 週年的 INFINITE 將全新出發。最近官方更釋出「13egin」的預告片和形象照,INFINITE全員以純黑西裝示人,6人西裝筆挺的模樣簡直讓粉絲整個欲罷不能!



不僅如此,INFINITE還隨即宣佈即將於8月起展開巡迴演唱會,以首爾為首站,將走訪橫濱和台北以及澳門。今次是INFINITE成員意氣相投成立經紀公司「INFINITE COMPANY」後,首次攜新專回歸及舉辦巡迴演唱會,因此除了對INFINITE別具意義之外,更令一眾INSPIRIT粉絲們引頸以待「歐巴們」嶄新的曲風和演出!

