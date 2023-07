暌违5年INFINITE全员回归：成立「INFINITE COMPANY」后首次袭澳开唱！

INSPIRIT你们准备了吗?

INFINITE宣布以完全体回归,并将於2023年9月9日(六)假澳门新濠影汇综艺馆举行由INFINITE COMPANY和德硕文化传播有限公司主办的「2023 INFINITE CONCERT – COME BACK AGAIN IN MACAU」。



全员服完兵役后,INFINITE暌违5年终於以完全体回归乐坛,并接二连三给粉丝们惊喜。INFINITE跟粉丝在6月9日以直播形式一同庆祝出道13周年纪念后,不久后便透露将会在本月31日携新专辑《13egin》凯旋回归!特别是这次的专辑名《13egin》以数字「13」替代字母「B」,象徵出道 13 周年的 INFINITE 将全新出发。最近官方更释出「13egin」的预告片和形象照,INFINITE全员以纯黑西装示人,6人西装笔挺的模样简直让粉丝整个欲罢不能!



不仅如此,INFINITE还随即宣布即将於8月起展开巡回演唱会,以首尔为首站,将走访横滨和台北以及澳门。今次是INFINITE成员意气相投成立经纪公司「INFINITE COMPANY」后,首次携新专回归及举办巡回演唱会,因此除了对INFINITE别具意义之外,更令一众INSPIRIT粉丝们引颈以待「欧巴们」崭新的曲风和演出!

