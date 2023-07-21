《阿斯達年代記2》9月首播！劇本閱讀現場公開，李準基與張東健的對決，誰才是阿斯達最後的主人！

tvN續集新作《阿斯達年代記2》終於公開了劇本閱讀的畫面，李準基與張東健、金玉彬的合作令人期待。第二季還有了個新名字稱為《阿拉門的劍》，劇情描述劍的主人正在譜寫著阿斯達的神話。

《阿斯達年代記2》將由演員張東健、李準基、申世景以及金玉彬共同演出，張東健所飾演的塔坤一角，是阿斯達最初的國王，為了絕對的權力而引發了大型戰爭，而李準基所飾演的銀蟾一角則是為了尊嚴而必須進軍阿斯達的民族領導者，申世景則飾演阿斯達的大祭官坦雅，金玉彬則是飾演一位利用一切手段來達成自我目標的政治家泰阿爾哈。



而劇本閱讀的照片也在今日公開，當天除了確診的申世景未能到場以外，其餘演員們都一一在現場進行排練閱讀，張東健以沉穩的嗓音娓娓道來，展現出王者的威嚴以及苦惱。李準基本次則將挑戰一人分飾兩角，一個是鬥志堅強的民族領導人銀蟾，另一個則是與她同父異母的手足薩亞，個性較為機智敏捷，他將消化兩個角色，也令觀眾們相當期待。



《阿斯達年代記2》將上演國王塔坤與不可忽視的對手銀蟾之間的強力對決，最後誰將成為阿斯達的主人？《阿斯達年代記2》預計將於9月首播。



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