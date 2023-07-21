《阿斯达年代记2》9月首播！剧本阅读现场公开，李准基与张东健的对决，谁才是阿斯达最后的主人！

tvN续集新作《阿斯达年代记2》终於公开了剧本阅读的画面，李准基与张东健、金玉彬的合作令人期待。第二季还有了个新名字称为《阿拉门的剑》，剧情描述剑的主人正在谱写著阿斯达的神话。

《阿斯达年代记2》将由演员张东健、李准基、申世景以及金玉彬共同演出，张东健所饰演的塔坤一角，是阿斯达最初的国王，为了绝对的权力而引发了大型战争，而李准基所饰演的银蟾一角则是为了尊严而必须进军阿斯达的民族领导者，申世景则饰演阿斯达的大祭官坦雅，金玉彬则是饰演一位利用一切手段来达成自我目标的政治家泰阿尔哈。



而剧本阅读的照片也在今日公开，当天除了确诊的申世景未能到场以外，其余演员们都一一在现场进行排练阅读，张东健以沉稳的嗓音娓娓道来，展现出王者的威严以及苦恼。李准基本次则将挑战一人分饰两角，一个是斗志坚强的民族领导人银蟾，另一个则是与她同父异母的手足萨亚，个性较为机智敏捷，他将消化两个角色，也令观众们相当期待。



《阿斯达年代记2》将上演国王塔坤与不可忽视的对手银蟾之间的强力对决，最后谁将成为阿斯达的主人？《阿斯达年代记2》预计将於9月首播。



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