兩位跟誰搭都超有CP感！朴敘俊＆朴寶英《水泥烏托邦》婚紗照曝光，「30cm身高差」令人心動！

電影《水泥烏托邦：末日浩劫》由李炳憲、朴敘俊、朴寶英主演，講述在大地震中成為廢墟的首爾，生存者們開始聚集在唯一一座「皇宮公寓」的故事。

李炳憲飾演皇宮公寓的臨時居民代表「英卓」，為了公寓不被外部人員入侵不顧一切危險；朴敘俊飾演英卓器重的左右手「敏成」，為了守護公寓和家人而挺身而出；朴寶英飾演敏成的妻子「明華」，護士出身的他照顧皇宮公寓內的傷者。



朴敘俊和朴寶英的婚紗照也曝光，近日NOW的電影脫口秀中，朴寶英就說：「以前沒見過面，所以我就說『你好』，化完新娘妝後馬上就拍了婚紗照，之後拍攝就更舒服了。」朴敘俊也提到除了婚紗照外，當天還拍了很多照片，他更感嘆道：「第一次見面，竟然能那樣拍照，真是令人驚訝。」



另外，「敏成」還開設了IG帳號，並上傳一張和老婆的自拍照：「和明華在家附近櫻花約會，剁在後面有點可愛。」以華麗的櫻花樹爲背景，朴寶英在朴敘俊後面可愛地探出頭的樣子，吸引大家的視線。而朴敘俊身高185公分、朴寶英身高150公分，30公分的身高差好可愛啊～！有趣的是朴敘俊還留言：「我們不要見面，感覺兩個人當中會有一個人很危險」、「你是誰啊？」但...不都是你嗎 XD

而《水泥烏托邦：末日浩劫》將在8月9日於韓國上映，台灣則8月11日上映。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞