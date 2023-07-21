两位跟谁搭都超有CP感！朴叙俊＆朴宝英《水泥乌托邦》婚纱照曝光，「30cm身高差」令人心动！

电影《水泥乌托邦：末日浩劫》由李炳宪、朴叙俊、朴宝英主演，讲述在大地震中成为废墟的首尔，生存者们开始聚集在唯一一座「皇宫公寓」的故事。

李炳宪饰演皇宫公寓的临时居民代表「英卓」，为了公寓不被外部人员入侵不顾一切危险；朴叙俊饰演英卓器重的左右手「敏成」，为了守护公寓和家人而挺身而出；朴宝英饰演敏成的妻子「明华」，护士出身的他照顾皇宫公寓内的伤者。



朴叙俊和朴宝英的婚纱照也曝光，近日NOW的电影脱口秀中，朴宝英就说：「以前没见过面，所以我就说『你好』，化完新娘妆后马上就拍了婚纱照，之后拍摄就更舒服了。」朴叙俊也提到除了婚纱照外，当天还拍了很多照片，他更感叹道：「第一次见面，竟然能那样拍照，真是令人惊讶。」



另外，「敏成」还开设了IG帐号，并上传一张和老婆的自拍照：「和明华在家附近樱花约会，剁在后面有点可爱。」以华丽的樱花树爲背景，朴宝英在朴叙俊后面可爱地探出头的样子，吸引大家的视线。而朴叙俊身高185公分、朴宝英身高150公分，30公分的身高差好可爱啊～！有趣的是朴叙俊还留言：「我们不要见面，感觉两个人当中会有一个人很危险」、「你是谁啊？」但...不都是你吗 XD

而《水泥乌托邦：末日浩劫》将在8月9日於韩国上映，台湾则8月11日上映。

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