《黑暗榮耀》可愛童星吳智律又有驚人愛情觀發言：「男朋友跟普通朋友有什麼差異？這個不能讓媽媽聽到……」

TV CHOSUN實境綜藝節目《可愛演歌遠征隊》中，邀請幾位小朋友們一起到鄉間小屋遊玩並自己料理吃吃喝喝，而《黑暗榮耀》中飾演涎鎮女兒的童星吳智律也參與其中，總是大方告訴大家自己有交往對象的她，又再度出現令大人感到衝擊的戀愛觀宣言。

明天即將播出的第七集節目中，這些人生已經超過半百，生活閱歷豐富的前輩們，與這些10歲左右的可愛後輩們在節目中進行對話，後輩孩子們從身體上的煩惱聊到戀愛方面的諮詢，可愛又坦率的他們，對自己的心情將毫無的吐露出來。



在晚餐時間，李壽根問到了這些小朋友們「最近有什麼煩惱嗎？」開啟了「任何問題都可以問」的QA時間，其中一位小朋友提到了在校園中總覺得自己身高不夠高，對此李壽根瞬間產生共鳴，不過也同時提到了矮個子的優點，譬如「不管再多窄的空間都能伸著腿睡覺」，「常聽到人家說腿短短很可愛」等等的來安慰小朋友，也告訴他不管高矮，都有適合自己的樣子。



一位十歲男生也吐露煩惱，他說幾週前在學校收到了來自一位朋友的告白，不過自己只想與對方當好朋友。李壽根相當好奇問「朋友跟戀人之間有什麼樣的差異呢？」另一位小朋友跳出來說，如果成為戀人的話可以牽手，在兒童範圍內可以做的事都可以，這回答令在場的大人們都相當驚訝。

吳智律自己本人則說，這些事情可不能讓媽媽知道，接著便透露了自己跟男朋友都會……雖然預告中沒明確播出她的回答，但很明顯她的發言令在場大人們感到衝擊，還有來賓說「太震驚了，不能這樣，智律讓我想哭了」，令人期待她想隱瞞媽媽的事情到底是什麼呢？



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