《黑暗荣耀》可爱童星吴智律又有惊人爱情观发言：「男朋友跟普通朋友有什么差异？这个不能让妈妈听到……」

TV CHOSUN实境综艺节目《可爱演歌远征队》中，邀请几位小朋友们一起到乡间小屋游玩并自己料理吃吃喝喝，而《黑暗荣耀》中饰演涎镇女儿的童星吴智律也参与其中，总是大方告诉大家自己有交往对象的她，又再度出现令大人感到冲击的恋爱观宣言。

明天即将播出的第七集节目中，这些人生已经超过半百，生活阅历丰富的前辈们，与这些10岁左右的可爱后辈们在节目中进行对话，后辈孩子们从身体上的烦恼聊到恋爱方面的谘询，可爱又坦率的他们，对自己的心情将毫无的吐露出来。



在晚餐时间，李寿根问到了这些小朋友们「最近有什么烦恼吗？」开启了「任何问题都可以问」的QA时间，其中一位小朋友提到了在校园中总觉得自己身高不够高，对此李寿根瞬间产生共鸣，不过也同时提到了矮个子的优点，譬如「不管再多窄的空间都能伸著腿睡觉」，「常听到人家说腿短短很可爱」等等的来安慰小朋友，也告诉他不管高矮，都有适合自己的样子。



一位十岁男生也吐露烦恼，他说几周前在学校收到了来自一位朋友的告白，不过自己只想与对方当好朋友。李寿根相当好奇问「朋友跟恋人之间有什么样的差异呢？」另一位小朋友跳出来说，如果成为恋人的话可以牵手，在儿童范围内可以做的事都可以，这回答令在场的大人们都相当惊讶。

吴智律自己本人则说，这些事情可不能让妈妈知道，接著便透露了自己跟男朋友都会……虽然预告中没明确播出她的回答，但很明显她的发言令在场大人们感到冲击，还有来宾说「太震惊了，不能这样，智律让我想哭了」，令人期待她想隐瞒妈妈的事情到底是什么呢？



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