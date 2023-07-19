《语意错误》朴栖含今年底退伍！爆回归作选定古装剧《浊流》，演绎朝鲜浪子成功记

今日据韩媒Starnews独家报道，朴栖含已确定出演古装剧《浊流》。

《浊流》是一部个人传记，讲述一个男人从朝鲜物流和经济中心——汉江麻浦渡口起步，靠自己的力量从浪子成长为朝鲜传说的故事。 这是电影《光海，成为王的男人》导演秋昌民执导的第一部电视剧，剧本由KBS《推奴》《逃亡者Plan.B》、tvN《L.U.C.A.： The Beginning》、SBS《致亲爱的法官大人》、Netflix《僵尸校园》编剧千成日执笔。



朴栖含去年3月10日入伍，以社会服务要员身份履行兵役义务，预计今年12月9日退伍。 目前距离退伍还有5个月，朴栖含已提前选定《浊流》作为回归之作，展现出对这部剧能够获得成功的信心。



朴栖含去年2月凭BL剧《语意错误》「张宰英」一角爆红全球，可惜不到一个月后就开始服兵役，没能开展更多宣传活动。 同年3月7日他与npio娱乐签约，计划继续往演员方向发展。





虽然经纪公司目前还没给出正式回应，网友已开始兴奋期待：「古装剧！」、「韩服一定超适合他」、「之前拜托他像牛一样工作，真的比预期更快复工了！」、「时间好快」、「《语意错误》第二部呢？」 、「超期待，为朴栖含应援」。



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