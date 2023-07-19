《Running Man》最新一集因為「符咒的特殊能力」結局反轉反轉再反轉！PD一句話直接讓大神崩潰～

這一次使用「符咒的特殊道具」讓許多觀眾想起以前設定擁有「超能力」的有趣回憶，在成員們的努力發揮下感覺是特別有趣～！XD

上週日（7月16日）播出的 SBS 熱門綜藝節目《Running Man》對抗的遊戲結尾，出現了不停反轉的結局，意想不到的發展讓人看了津津有味。

成員們化身為賭徒聚集在一起，糖球成為了個人的財富，透過遊戲過程糖球財富的增減也會出現身份地位的替換，也可以買下特殊符咒施展，成為影響勝負的關鍵因素。



【貼心提醒：下拉本文將談及結局優勝者！有雷慎讀～】

▼在結尾的賭桌上，原本已經勝利的金鍾國，在HAHA拿出符咒宣判此局無效，結果劉在錫拿出另一張符咒，功能是讓所有符咒失效，結果卻讓金鍾國獲勝！







所幸劉在錫手上還有其他符咒，功能是搶走指定人士的一半財產，於是，他拿到了金鍾國的財產後，就能夠獲得最終優勝。



HAHA不甘心，喊出「讓時光倒流之人」試圖挽回，但他已經沒有符咒，不過喊出這句話也讓許多觀眾懷念起過往節目設定成員們擁有「超能力」的有趣回憶。



但！！！事情還未結束，PD對劉在錫說，因為他之前向節目組貸款的45顆糖球忘了沒還，所以PD宣佈最終的勝者是金鍾國，勝利最終還是回到了金鍾國的手上，這一集真的是反轉個沒停啊～。



▼全昭旻撿到錢！王鼻子池錫辰太得意錢直接忘了拿XD



本期過程也有許多有趣的內容，有興趣的讀者可以回看這一集節目哦～。

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