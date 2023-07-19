《Running Man》最新一集因为「符咒的特殊能力」结局反转反转再反转！PD一句话直接让大神崩溃～

这一次使用「符咒的特殊道具」让许多观众想起以前设定拥有「超能力」的有趣回忆，在成员们的努力发挥下感觉是特别有趣～！XD

上周日（7月16日）播出的 SBS 热门综艺节目《Running Man》对抗的游戏结尾，出现了不停反转的结局，意想不到的发展让人看了津津有味。

成员们化身为赌徒聚集在一起，糖球成为了个人的财富，透过游戏过程糖球财富的增减也会出现身份地位的替换，也可以买下特殊符咒施展，成为影响胜负的关键因素。



【贴心提醒：下拉本文将谈及结局优胜者！有雷慎读～】

▼在结尾的赌桌上，原本已经胜利的金钟国，在HAHA拿出符咒宣判此局无效，结果刘在锡拿出另一张符咒，功能是让所有符咒失效，结果却让金钟国获胜！







所幸刘在锡手上还有其他符咒，功能是抢走指定人士的一半财产，於是，他拿到了金钟国的财产后，就能够获得最终优胜。



HAHA不甘心，喊出「让时光倒流之人」试图挽回，但他已经没有符咒，不过喊出这句话也让许多观众怀念起过往节目设定成员们拥有「超能力」的有趣回忆。



但！！！事情还未结束，PD对刘在锡说，因为他之前向节目组贷款的45颗糖球忘了没还，所以PD宣布最终的胜者是金钟国，胜利最终还是回到了金钟国的手上，这一集真的是反转个没停啊～。



▼全昭旻捡到钱！王鼻子池锡辰太得意钱直接忘了拿XD



本期过程也有许多有趣的内容，有兴趣的读者可以回看这一集节目哦～。

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