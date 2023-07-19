《Bro & Marble》邀請Joshua＆Hoshi出演的理由是狂氣和突然暴走！導演還透露是看了《GOING SEVENTEEN》

綜藝《Bro & Marble in Dubai》是以杜拜為背景，一邊享受旅行一邊玩「現實版大富翁」的全新綜藝真人秀。由李昇基、柳演錫、池錫辰、李東輝、曹世鎬、Super Junior 曺圭賢、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。

日前舉行製作發佈會時，導演也透露為什麼會邀請這些出演者。提到Joshua＆Hoshi時，導演就說：「因為（兩人）已經有10年以上的友情，如果把《GOING SEVENTEEN》中這兩人出現的樣子合在一起的話，他們絕對不會輸給這些哥哥們，我是這樣子想的。」



主持人jaejae就說他們都是有狂氣的朋友，導演提到自己看《GOING SEVENTEEN》時，Joshua完全是瘋狂（狂氣），Hoshi則是突然暴走的類型，感覺大家應該會很喜歡，所以邀請了他們。如果有看過《GOING SEVENTEEN》的朋友們應該就不陌生，總是用各種「魔法」贏得遊戲的Joshua，還有在黑手黨就會大爆走的Hoshi XD

10년이상된 우정에 고잉세븐틴에서 나왔던 모습이 합쳐진다면 형들한테 절대 지지않을거같다 라는 생각을 했습니다

슈아씨는 광기! 호시씨는 급발진!



브로앤마블 조슈아 호시 섭외 이유 pic.twitter.com/0wxxt5QRGK — BeryVery (@BeryVery_) July 17, 2023

這也是他們首次固定綜藝，Joshua表示：「第一次這樣拍攝固定綜藝，和哥哥們玩得很開心，也和Hoshi展現非常有趣的化學反應。」Hoshi也說：「拍攝的時候我也覺得很有意思，（放送）應該也會很有意思。」



而《Bro & Marble in Dubai》是兄弟們向冠軍展開競爭的節目，還得展開體力戰、心理戰、頭腦鬥爭、運氣等，不知道最後誰會得到冠軍呢！期待21日播出～



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