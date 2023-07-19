《Bro & Marble》邀请Joshua＆Hoshi出演的理由是狂气和突然暴走！导演还透露是看了《GOING SEVENTEEN》

综艺《Bro & Marble in Dubai》是以杜拜为背景，一边享受旅行一边玩「现实版大富翁」的全新综艺真人秀。由李升基、柳演锡、池锡辰、李东辉、曹世镐、Super Junior 曺圭贤、SEVENTEEN Joshua＆Hoshi出演。

日前举行制作发布会时，导演也透露为什么会邀请这些出演者。提到Joshua＆Hoshi时，导演就说：「因为（两人）已经有10年以上的友情，如果把《GOING SEVENTEEN》中这两人出现的样子合在一起的话，他们绝对不会输给这些哥哥们，我是这样子想的。」



主持人jaejae就说他们都是有狂气的朋友，导演提到自己看《GOING SEVENTEEN》时，Joshua完全是疯狂（狂气），Hoshi则是突然暴走的类型，感觉大家应该会很喜欢，所以邀请了他们。如果有看过《GOING SEVENTEEN》的朋友们应该就不陌生，总是用各种「魔法」赢得游戏的Joshua，还有在黑手党就会大爆走的Hoshi XD

10년이상된 우정에 고잉세븐틴에서 나왔던 모습이 합쳐진다면 형들한테 절대 지지않을거같다 라는 생각을 했습니다

슈아씨는 광기! 호시씨는 급발진!



브로앤마블 조슈아 호시 섭외 이유 pic.twitter.com/0wxxt5QRGK — BeryVery (@BeryVery_) July 17, 2023

这也是他们首次固定综艺，Joshua表示：「第一次这样拍摄固定综艺，和哥哥们玩得很开心，也和Hoshi展现非常有趣的化学反应。」Hoshi也说：「拍摄的时候我也觉得很有意思，（放送）应该也会很有意思。」



而《Bro & Marble in Dubai》是兄弟们向冠军展开竞争的节目，还得展开体力战、心理战、头脑斗争、运气等，不知道最后谁会得到冠军呢！期待21日播出～



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