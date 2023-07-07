【韓網熱帖】10歲Alpha男的生活

封面是示意圖來的～

近日一位名叫「嚴泰旭」（音）的國文講師分享了一段talk，引起爆笑討論！XD

講師：「

10歲姪女對我說有了喜歡的人，名叫文泰旭（音），她想和文泰旭交往。

第二天其他女生向泰旭告白被拒，姪女等到機會問：「我告白的話你也會拒絕嗎？』

這位10歲的Alpha男：『妳告白我當然不拒絕。』

姪女：『（兩週後）泰旭啊，要和我交往嗎？』

10歲Alpha男：『我考慮一下。』

姪女：『明天之內告訴我哦。』

這位小學3年級生一整天都睡不著，第二天再去問泰旭。』

10歲Alpha男：『抱歉，可是我有女友了耶。』

姪女：『你不是說今天給我回答嗎？』

10歲Alpha男：『我女友就是你啊。』」

註：Alpha男代表自信、有領導能力、具侵略性及有點傲慢的男生

韓國網友評論：

1. 媽呀，不愧是Alpha男

2. 泰旭你這傢伙~從哪裡學來的啦kkkkk

3. 怎麼回事，現在小朋友這麼擅長推拉嗎kkk

4. 好會玩弄人心哦，讓人頭暈目眩kkk

5. 泰旭是不是正在度過第二輪人生

6. 盲猜有義大利血統

7. 泰旭做了我這個30代老婆婆都做不到的事...

8. 泰旭哥請開班授課

9. 我看了什麼kkk超有男子氣概

10. Alpha男果然都是天生的啊kkk

11. 連名字也像電視劇男主

12. 我還以為姪女是男生，讀到最後發現對方才是Alpha男kkkk（*韓文「姪女」「姪子」都是조카）

13. 居然對10代小朋友心動了... ㅠㅠ

14. 所以他們到底在一起了嗎？

出處：https://theqoo.net/square/2850725363，https://www.facebook.com/ipdukhalrae/posts/pfbid0kdUEobuRjzqpFVkFP2ojFLg6niEgZxaYVbptoXqBtgiFGtpP5YdVtHduuH5Hth4Wl

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