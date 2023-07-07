【韩网热帖】10岁Alpha男的生活

封面是示意图来的～

近日一位名叫「严泰旭」（音）的国文讲师分享了一段talk，引起爆笑讨论！XD

讲师：「

10岁侄女对我说有了喜欢的人，名叫文泰旭（音），她想和文泰旭交往。

第二天其他女生向泰旭告白被拒，侄女等到机会问：「我告白的话你也会拒绝吗？』

这位10岁的Alpha男：『你告白我当然不拒绝。』

侄女：『（两周后）泰旭啊，要和我交往吗？』

10岁Alpha男：『我考虑一下。』

侄女：『明天之内告诉我哦。』

这位小学3年级生一整天都睡不著，第二天再去问泰旭。』

10岁Alpha男：『抱歉，可是我有女友了耶。』

侄女：『你不是说今天给我回答吗？』

10岁Alpha男：『我女友就是你啊。』」

注：Alpha男代表自信、有领导能力、具侵略性及有点傲慢的男生

韩国网友评论：

1. 妈呀，不愧是Alpha男

2. 泰旭你这家伙~从哪里学来的啦kkkkk

3. 怎么回事，现在小朋友这么擅长推拉吗kkk

4. 好会玩弄人心哦，让人头晕目眩kkk

5. 泰旭是不是正在度过第二轮人生

6. 盲猜有义大利血统

7. 泰旭做了我这个30代老婆婆都做不到的事...

8. 泰旭哥请开班授课

9. 我看了什么kkk超有男子气概

10. Alpha男果然都是天生的啊kkk

11. 连名字也像电视剧男主

12. 我还以为侄女是男生，读到最后发现对方才是Alpha男kkkk（*韩文「侄女」「侄子」都是조카）

13. 居然对10代小朋友心动了... ㅠㅠ

14. 所以他们到底在一起了吗？

出处：https://theqoo.net/square/2850725363，https://www.facebook.com/ipdukhalrae/posts/pfbid0kdUEobuRjzqpFVkFP2ojFLg6niEgZxaYVbptoXqBtgiFGtpP5YdVtHduuH5Hth4Wl

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