Netflix《絕世網紅》看朴圭瑛如何揭開「網紅」的秘密，還有李俊昊、(G)I-DLE雨琦等特別出演！

Netflix《絕世網紅》（全12集）已於上週五（30日）公開，各位都看了嘛？

《絕世網紅》描述紅極一時的網紅徐雅莉（朴圭瑛 飾）起死回生，震驚整個韓國。她通過直播吐露自己如何爆紅，又是如何跌到谷底，揭開光鮮亮麗卻又充滿競爭、醜聞不斷的網紅世界的故事。

現代社會人手一支手機，並且通過社群軟體分享自己的生活，而「網紅」成為新興產業，甚至有專門的公司管理。家道中落的女主角剛開始雖然沒什麼興趣，但嚐到「成功」滋味的她，野心似乎也越來越大。劇情雖然有些誇張，但節奏很快，還可以總結出一些「累積粉絲」的訣竅（貴人相助、找到自己的定位等），並且帶出「黑粉」的網路暴力。





該部作品裡也有「Loveline」，但佔比不大（也有可能為了篇幅刪減劇情）。劇中的雅莉其實運氣不錯，財閥第二代、男主俊景（姜敏赫 飾），和財團理事長、女二詩炫（李清娥 飾）相信她、幫助她。不管是女主和男主配，或者女主和女二配、男主和女二配，其實都蠻有火花的。

朴圭瑛也在《絕世網紅》一連換上多套衣服，無論是高檔名牌，或是東大門批發的服飾，都被她穿的時尚又有型，小編都想向「雅莉&」（女主在劇中的自創品牌）下單啦！





除此之外，還有不少藝人特別出演《絕世網紅》。比如：上個週末隨組合(G)I-DLE到臺灣舉辦演唱會的雨琦，以及曾和金哲珪導演合作過《自白》、目前以《歡迎來到王之國》「具元」活躍的李俊昊，算是個驚喜吧！

▼另外，朴圭瑛在個人Instagram分享「雅莉穿搭」，每一套都好生火！



























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