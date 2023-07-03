《有院子的家》每個人都藏有詭異秘密！活在謊言中的金泰希如何找出真相（EP.3–4）

[有雷] 《有院子的家》詭異開播，劇情越來越撲朔迷離，收視率也開始上升。金泰希發現老公手機中怪異訊息，而要求參與林智妍老公的告別式，進而想與林智妍共同找出老公是否與年輕女子有性交易的真相……而林智妍直指金泰希老公是真兇，不過看來殺害家暴老公的人應該是……

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長期受到家暴的秋尚恩（林智妍飾）發現已過世的老公車上有著年輕女子用的粉色手機，懷疑老公正在威脅著兒童醫院院長朴在浩（金盛吳飾），加上老公死後眾多債主追上門來，秋尚恩不能放過任何能拿到錢的機會，當然也繼續依照老公的路線，威脅朴在浩，甚至對他的老婆文珠蘭（金泰希飾）說，朴院長就是殺害她老公的真凶。



秋尚恩聽大嫂提到老公生前買了多份保單，顧不得熱騰騰的湯飯只吃一半就奪門而出，發現五份保單若真正理賠，她能夠得到超過5億韓元的鉅款，甚至她還對保險業者表示「非常確定我老公絕對不是自殺」，回憶的黑白畫面中，駕駛座上的老公已昏迷，最後由秋尚恩把車開走。是否當天秋尚恩購物後給老公喝的提神飲料是有問題的呢？



秋尚恩也找到老公生前的手冊，寫到了正在跟蹤的年輕女子李秀珉，應該是粉絲手機的主人，她與朴院長之間似乎有些不可告人的交易。於是秋尚恩傳訊息要求與朴在浩談判。而文珠蘭也認為要靠自己的力量找出真相，於是找上了秋尚恩，表示希望與她合作，找出粉色手機的主人。兩人共同出擊，但秋尚恩似乎被觸動了長期遭家暴的記憶，為了保護自己而有些情緒失控。



秋尚恩與朴在浩在咖啡廳見面，甚至直播給車上的文珠蘭同步聽到兩人洽談的內容，不過朴在浩卻反咬秋尚恩「妳為何要殺害妳老公，你應該很苦惱我當日沒有赴約吧！」文珠蘭卻的確找出了丈夫凌晨出門的證據，到底誰在說謊？不過片尾卻又播出了朴在浩藏屍的回憶黑白畫面，死者似乎是位年輕短髮的女子，而朴在浩就將她埋在家中的庭院裡！是金泰希聞到那股怪味的來源嗎？



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