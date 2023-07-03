《有院子的家》每个人都藏有诡异秘密！活在谎言中的金泰希如何找出真相（EP.3–4）

[有雷] 《有院子的家》诡异开播，剧情越来越扑朔迷离，收视率也开始上升。金泰希发现老公手机中怪异讯息，而要求参与林智妍老公的告别式，进而想与林智妍共同找出老公是否与年轻女子有性交易的真相……而林智妍直指金泰希老公是真凶，不过看来杀害家暴老公的人应该是……

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长期受到家暴的秋尚恩（林智妍饰）发现已过世的老公车上有著年轻女子用的粉色手机，怀疑老公正在威胁著儿童医院院长朴在浩（金盛吴饰），加上老公死后众多债主追上门来，秋尚恩不能放过任何能拿到钱的机会，当然也继续依照老公的路线，威胁朴在浩，甚至对他的老婆文珠兰（金泰希饰）说，朴院长就是杀害她老公的真凶。



秋尚恩听大嫂提到老公生前买了多份保单，顾不得热腾腾的汤饭只吃一半就夺门而出，发现五份保单若真正理赔，她能够得到超过5亿韩元的巨款，甚至她还对保险业者表示「非常确定我老公绝对不是自杀」，回忆的黑白画面中，驾驶座上的老公已昏迷，最后由秋尚恩把车开走。是否当天秋尚恩购物后给老公喝的提神饮料是有问题的呢？



秋尚恩也找到老公生前的手册，写到了正在跟踪的年轻女子李秀珉，应该是粉丝手机的主人，她与朴院长之间似乎有些不可告人的交易。於是秋尚恩传讯息要求与朴在浩谈判。而文珠兰也认为要靠自己的力量找出真相，於是找上了秋尚恩，表示希望与她合作，找出粉色手机的主人。两人共同出击，但秋尚恩似乎被触动了长期遭家暴的记忆，为了保护自己而有些情绪失控。



秋尚恩与朴在浩在咖啡厅见面，甚至直播给车上的文珠兰同步听到两人洽谈的内容，不过朴在浩却反咬秋尚恩「你为何要杀害你老公，你应该很苦恼我当日没有赴约吧！」文珠兰却的确找出了丈夫凌晨出门的证据，到底谁在说谎？不过片尾却又播出了朴在浩藏尸的回忆黑白画面，死者似乎是位年轻短发的女子，而朴在浩就将她埋在家中的庭院里！是金泰希闻到那股怪味的来源吗？



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