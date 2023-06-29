還沒結束！《清潭國際高等學校》劇情超反轉真兇出乎意料！李恩泉竟再度成為同地點唯一目擊者！（EP.9 –10完）

[有雷] 《清潭國際高等學校》雖然從之前一開播就被批評劇情老套內容空洞，不過來到了本週EP.9與10兩集可說是突然迎來大反轉！李恩泉發現墜樓的金海仁也並不是完全善良的被害者，而當日真正推她下樓的是難以想像的她！

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低收入戶金惠仁（李恩泉飾）為賠償禮服費用在男同學面前寬衣解帶，事後她發現原來是遭到女同學吳時恩的設計，吳時恩也就是偷走精品鞋子的人。原來吳時恩家中破產後，甚至與校內女王白濟娜（Yuri飾）撕破臉，白濟娜認為兩人已屬於不同階層，也不用再做朋友，但吳時恩卻透露出與白濟娜弟弟相關的訊息，又表示白濟娜應該好好向她報恩。



金惠仁急著找回自己被拍下的影片原檔，才不至於再被吳時恩威脅。她找來理事長兒子徐道言以及學長李所望協助，在貴族情侶專屬房間內果真找到了許多隨身碟與硬碟，還寫著不同女生的名字……惠仁找到了寫著金海仁名字的隨身碟，沒想到裡面儲存的影像，竟是海仁與校內情侶的男生朴宇鎮的親熱影片，讓惠仁一頭霧水，搞不清楚海仁到底是什麼樣的人。



吳時恩希望金惠仁能夠指證當晚真兇就是白濟娜，但惠仁非常確定不是她。此時徐道言邀請惠仁共同出席情侶宇鎮與律熙的派對，不過在派對上徐道言卻與白濟娜大吵，道言一直認為是濟娜將海仁推下樓，因為濟娜總是看不起低收入戶特招學生，不過濟娜卻說出了自己受到海仁的威脅，要公開爸爸有小三的事件，以及海仁跟宇鎮其實已發生關係的真相，律熙大受打擊。



惠仁此時注意到律熙的項鍊，當時墜樓的海仁手中握有一條一樣的限量項鍊，但律熙又從男友那邊得到了新的一條。惠仁告訴濟娜，這樣真兇是誰應該很清楚了。原來律熙早已知道男友的背叛，一直追問但宇鎮從未承認過，她趁著海仁在頂樓時衝上去跟她理論，沒想到失手將她推下樓……



吳時恩威脅惠仁，若今晚12:00不指認白濟娜的話就要公開她的影片，惠仁希望再與她當面談談，但惠仁卻沒說出自己人在哪裡。惠仁一頭霧水還是在校園內到處跑來跑去，卻在同一地點，再度看見一位女學生墜樓，就是時恩。這一次的真兇到底是誰？約時恩到樓頂的是誰？看來只能等待第二季解開謎團。



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