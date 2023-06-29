还没结束！《清潭国际高等学校》剧情超反转真凶出乎意料！李恩泉竟再度成为同地点唯一目击者！（EP.9 –10完）

[有雷] 《清潭国际高等学校》虽然从之前一开播就被批评剧情老套内容空洞，不过来到了本周EP.9与10两集可说是突然迎来大反转！李恩泉发现坠楼的金海仁也并不是完全善良的被害者，而当日真正推她下楼的是难以想像的她！

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低收入户金惠仁（李恩泉饰）为赔偿礼服费用在男同学面前宽衣解带，事后她发现原来是遭到女同学吴时恩的设计，吴时恩也就是偷走精品鞋子的人。原来吴时恩家中破产后，甚至与校内女王白济娜（Yuri饰）撕破脸，白济娜认为两人已属於不同阶层，也不用再做朋友，但吴时恩却透露出与白济娜弟弟相关的讯息，又表示白济娜应该好好向她报恩。



金惠仁急著找回自己被拍下的影片原档，才不至於再被吴时恩威胁。她找来理事长儿子徐道言以及学长李所望协助，在贵族情侣专属房间内果真找到了许多随身碟与硬碟，还写著不同女生的名字……惠仁找到了写著金海仁名字的随身碟，没想到里面储存的影像，竟是海仁与校内情侣的男生朴宇镇的亲热影片，让惠仁一头雾水，搞不清楚海仁到底是什么样的人。



吴时恩希望金惠仁能够指证当晚真凶就是白济娜，但惠仁非常确定不是她。此时徐道言邀请惠仁共同出席情侣宇镇与律熙的派对，不过在派对上徐道言却与白济娜大吵，道言一直认为是济娜将海仁推下楼，因为济娜总是看不起低收入户特招学生，不过济娜却说出了自己受到海仁的威胁，要公开爸爸有小三的事件，以及海仁跟宇镇其实已发生关系的真相，律熙大受打击。



惠仁此时注意到律熙的项炼，当时坠楼的海仁手中握有一条一样的限量项炼，但律熙又从男友那边得到了新的一条。惠仁告诉济娜，这样真凶是谁应该很清楚了。原来律熙早已知道男友的背叛，一直追问但宇镇从未承认过，她趁著海仁在顶楼时冲上去跟她理论，没想到失手将她推下楼……



吴时恩威胁惠仁，若今晚12:00不指认白济娜的话就要公开她的影片，惠仁希望再与她当面谈谈，但惠仁却没说出自己人在哪里。惠仁一头雾水还是在校园内到处跑来跑去，却在同一地点，再度看见一位女学生坠楼，就是时恩。这一次的真凶到底是谁？约时恩到楼顶的是谁？看来只能等待第二季解开谜团。



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