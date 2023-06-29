曹世鎬說韓志旼是異性好友沒人信，都不知道提幾次了XD 甚至和韓孝周也是好友

脫口秀綜藝節目《做沒做過的事》最新一集主題是異性好友，曹世鎬便「又」提到韓志旼，但一如往常沒人相信。

「我和演員韓志旼是同齡朋友。」曹世鎬一講出來就被李龍真、柳炳宰吐槽只是在炫耀人脈、又說謊了，但他解釋同歲才變成朋友之外，實際上也是會打電話問對方要不要一起吃飯的程度。



搞笑的是，曹世鎬不知道在螢光幕前提到韓志旼幾次了，最早應該是從去年7月播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》開始，韓志旼認證兩人是朋友，已經成為朋友大約一個半月了，韓志旼還爆料第一次見到曹世鎬，就看到曹世鎬手拿H牌的藍色手拿包，後來在機場免稅店看到那個牌子就會想起曹世鎬。



今年3月曹世鎬在另個綜藝節目《洪金童傳》也提到韓志旼，說身邊熟人有李棟旭也有韓志旼，果不其然被眾人質疑「為什麼？」、「不要開玩笑」，讓曹世鎬有理說不清，說明自己還在韓志旼生日當天見面了，甚至和韓志旼的朋友也是朋友，如韓孝周，依舊沒人相信……



홍김동전 매우 억울한 조세호님...

지민배우와 친구라는거 저희가 믿어드립니다!!

지민배우의 인증이 있으니 사실임!

전화연결도 했으면 좋았을텐데 아쉬워요#한지민

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《做沒做過的事》製作發布會的時候「又再一次」提到韓志旼，表示和韓志旼很聊得來、覺得她有趣人也很好，所以想邀請韓志旼當嘉賓，「如果記者們多提議點的話，應該會主動聯繫我吧？」一句話讓現場爆笑出聲。



안하던짓을하고그래 제작발표회에서 지민배우를 게스트로 초대하고 싶다는 조세호 씨

지민배우가 좀 많이 재밌긴하죠

게스트 출연 기대합니다

⠀#한지민

⠀ pic.twitter.com/JzxnD9yI2i — 언제든 한지민 (@always_hanjimin) June 8, 2023

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