曹世鎬說韓志旼是異性好友沒人信，都不知道提幾次了XD 甚至和韓孝周也是好友
廣告

曹世鎬說韓志旼是異性好友沒人信，都不知道提幾次了XD 甚至和韓孝周也是好友

明星   2023年6月29日   星期四18:30   草莓   1

（封面圖源：YouTube@siwonchoi截圖）

脫口秀綜藝節目《做沒做過的事》最新一集主題是異性好友，曹世鎬便「又」提到韓志旼，但一如往常沒人相信。

「我和演員韓志旼是同齡朋友。」曹世鎬一講出來就被李龍真、柳炳宰吐槽只是在炫耀人脈、又說謊了，但他解釋同歲才變成朋友之外，實際上也是會打電話問對方要不要一起吃飯的程度。
（圖源：YouTube@MBCentertainment）

搞笑的是，曹世鎬不知道在螢光幕前提到韓志旼幾次了，最早應該是從去年7月播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》開始，韓志旼認證兩人是朋友，已經成為朋友大約一個半月了，韓志旼還爆料第一次見到曹世鎬，就看到曹世鎬手拿H牌的藍色手拿包，後來在機場免稅店看到那個牌子就會想起曹世鎬。
（圖源：YouTube@youquizontheblock_official）

今年3月曹世鎬在另個綜藝節目《洪金童傳》也提到韓志旼，說身邊熟人有李棟旭也有韓志旼，果不其然被眾人質疑「為什麼？」、「不要開玩笑」，讓曹世鎬有理說不清，說明自己還在韓志旼生日當天見面了，甚至和韓志旼的朋友也是朋友，如韓孝周，依舊沒人相信……

《做沒做過的事》製作發布會的時候「又再一次」提到韓志旼，表示和韓志旼很聊得來、覺得她有趣人也很好，所以想邀請韓志旼當嘉賓，「如果記者們多提議點的話，應該會主動聯繫我吧？」一句話讓現場爆笑出聲。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 曹世鎬說韓志旼是異性好友沒人信，都不知道提幾次了XD 甚至和韓孝周也是好友
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手