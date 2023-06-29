曹世镐说韩志旼是异性好友没人信，都不知道提几次了XD 甚至和韩孝周也是好友
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曹世镐说韩志旼是异性好友没人信，都不知道提几次了XD 甚至和韩孝周也是好友

明星   2023年6月29日   星期四18:30   草莓   1

（封面图源：YouTube@siwonchoi截图）

脱口秀综艺节目《做没做过的事》最新一集主题是异性好友，曹世镐便「又」提到韩志旼，但一如往常没人相信。

「我和演员韩志旼是同龄朋友。」曹世镐一讲出来就被李龙真、柳炳宰吐槽只是在炫耀人脉、又说谎了，但他解释同岁才变成朋友之外，实际上也是会打电话问对方要不要一起吃饭的程度。
（图源：YouTube@MBCentertainment）

搞笑的是，曹世镐不知道在萤光幕前提到韩志旼几次了，最早应该是从去年7月播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》开始，韩志旼认证两人是朋友，已经成为朋友大约一个半月了，韩志旼还爆料第一次见到曹世镐，就看到曹世镐手拿H牌的蓝色手拿包，后来在机场免税店看到那个牌子就会想起曹世镐。
（图源：YouTube@youquizontheblock_official）

今年3月曹世镐在另个综艺节目《洪金童传》也提到韩志旼，说身边熟人有李栋旭也有韩志旼，果不其然被众人质疑「为什么？」、「不要开玩笑」，让曹世镐有理说不清，说明自己还在韩志旼生日当天见面了，甚至和韩志旼的朋友也是朋友，如韩孝周，依旧没人相信……

《做没做过的事》制作发布会的时候「又再一次」提到韩志旼，表示和韩志旼很聊得来、觉得她有趣人也很好，所以想邀请韩志旼当嘉宾，「如果记者们多提议点的话，应该会主动联系我吧？」一句话让现场爆笑出声。

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