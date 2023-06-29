曹世镐说韩志旼是异性好友没人信，都不知道提几次了XD 甚至和韩孝周也是好友

脱口秀综艺节目《做没做过的事》最新一集主题是异性好友，曹世镐便「又」提到韩志旼，但一如往常没人相信。

「我和演员韩志旼是同龄朋友。」曹世镐一讲出来就被李龙真、柳炳宰吐槽只是在炫耀人脉、又说谎了，但他解释同岁才变成朋友之外，实际上也是会打电话问对方要不要一起吃饭的程度。



搞笑的是，曹世镐不知道在萤光幕前提到韩志旼几次了，最早应该是从去年7月播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》开始，韩志旼认证两人是朋友，已经成为朋友大约一个半月了，韩志旼还爆料第一次见到曹世镐，就看到曹世镐手拿H牌的蓝色手拿包，后来在机场免税店看到那个牌子就会想起曹世镐。



今年3月曹世镐在另个综艺节目《洪金童传》也提到韩志旼，说身边熟人有李栋旭也有韩志旼，果不其然被众人质疑「为什么？」、「不要开玩笑」，让曹世镐有理说不清，说明自己还在韩志旼生日当天见面了，甚至和韩志旼的朋友也是朋友，如韩孝周，依旧没人相信……



홍김동전 매우 억울한 조세호님...

지민배우와 친구라는거 저희가 믿어드립니다!!

지민배우의 인증이 있으니 사실임!

전화연결도 했으면 좋았을텐데 아쉬워요#한지민

⠀ pic.twitter.com/qryESD7F4x — 언제든 한지민 (@always_hanjimin) March 24, 2023

《做没做过的事》制作发布会的时候「又再一次」提到韩志旼，表示和韩志旼很聊得来、觉得她有趣人也很好，所以想邀请韩志旼当嘉宾，「如果记者们多提议点的话，应该会主动联系我吧？」一句话让现场爆笑出声。



안하던짓을하고그래 제작발표회에서 지민배우를 게스트로 초대하고 싶다는 조세호 씨

지민배우가 좀 많이 재밌긴하죠

게스트 출연 기대합니다

⠀#한지민

⠀ pic.twitter.com/JzxnD9yI2i — 언제든 한지민 (@always_hanjimin) June 8, 2023

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