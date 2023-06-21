终於等到这部！柳承龙、赵寅成、韩孝周、车太铉主演《Moving 异能》首版预告，看完以为在看电影啊～

新剧《Moving 异能》讲述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦的秘密的父母们共同面对跨越世代的巨大危险的超能力动作英雄故事。

今日（21日）公开了预告：以拥有飞翔在天空的特别超能力的「金奉锡」的故事开始，乍一看,他似乎躺在地上平凡地睡著了，贴在自己房间的天花板上睡得很香，充满反转的样子吸引大家的视线。他和张熙秀分享的「不一样？不会很奇怪吗？」张熙秀：「哪理奇怪？」



接著，从眼神坚韧的张周元（柳承龙 饰）开始，李美贤（韩孝周 饰）、金斗植（赵寅成 饰）、全介道（车太铉 饰）Frank（柳承范 饰）、李在万（金成钧 饰）、金奉锡（李正河 饰）、张熙秀（高允贞 饰）和姜勋（金度勋 饰）等主要角色接连登场，生动地描绘这些人物强烈又充满个性的样子。



最后说著：「你并不奇怪，只是比较不一样，比较特别罢了！」随著张熙秀坚定的台词和所有演员的名字再次登场，真的像是电影预告啊！

而《Moving 异能》故事是改编自姜草的同名漫画，由《尸战朝鲜2》、《超级市长》的朴仁济导演与漫画原作者姜草合作打造，将在8月9日於 Disney+ 上线。

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