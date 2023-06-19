申惠善新剧刚开播马上预告下一档！JTBC新剧《欢迎来到三达里》将搭档池昌旭

日前刚刚开播的奇幻爱情剧《今生也请多指教》女主角申惠善，今日立即又传出接演下一作品的消息，这次是由JTBC电视台播出的《欢迎来到三达里》，并将搭配男神池昌旭共同出演。

预计将在今年下半年首播的《欢迎来到三达里》剧情描述一位女子「赵三达」离开了生活的小村，像一尾飞龙帅气地往天边飞去，不过某一日她却失去了所有，坠落到人生的谷底，於是她再度回到故乡小村取暖，也遇见了努力珍惜并守护著这个小村的另一条龙「容弼」。擅长展现细腻情感，曾执导《山茶花开时》《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的车英勋导演，与《Go Back夫妇》《Hi Bye我是鬼妈妈》的权慧珠作家首度合作。



池昌旭在剧中将饰演济州岛气象局的预报员赵容弼，容弼是一位出了名连总局都无法掌控的小子，每次总与气象总局所下的预报持相反意见，甚至与气象厅长展开唇枪舌战，因为他曾因为气象预报的错误报导而失去了母亲，之后他便努力想成为一位预报官，守护自己最珍爱的济州岛，特别是他的故乡三达里以及他所珍爱的长辈亲戚们。



申惠善则是饰演一位知名的摄影师赵恩惠，本名赵三达。小时候渴望著快点长大而离开这个岛屿，毅然决然前往首尔并且取了个艺名赵恩惠，在摄影界担任了8年辛苦的助理工作，不过累积了这么久的年资，却因为一个事件而全部崩塌，梦想飞上天际的她，在失落时想起了还有一个叫做三达里的故乡，於是再度回到这个小村。



容弼与三达是同年出生，在成长过程中相伴了无数个日子的老友，但因为某个原因两人就此断了联系，重新再见面的他们，将体会到长久以来的感情会有多么令人难以想像的力量，从好友成了互相心动的对象，期待两人的浪漫恋情。《欢迎来到三达里》也将是池昌旭与申惠善首度出演JTBC的电视剧，预计在今年下半年首播。

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