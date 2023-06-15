【小雷】禹棹奐爆《獵犬》因金賽綸酒駕大幅修改劇本：「得知消息時眼前一片黑，有很多想罵人的瞬間」

禹棹奐和李相二主演的Netflix新劇《獵犬》近日公開全集反響不俗，禹棹奐談到臨近殺青時驚傳金賽綸酒駕，令他感到猶如「晴天霹靂」，導演則不得不臨時重新創作結局劇本。

禹棹奐昨日在江南某咖啡廳接受公開採訪，談到得知金賽綸酒駕時心情宛如「晴天霹靂」：「早上起來發現周煥哥（導演）打了好多通電話過來，不知該如何是好。 導演說眼前一片白，我是眼前一片黑。」



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禹棹奐透露當時導演把拍攝日程推遲一個月，一個人窩到濟州島重新寫了第7和第8集的劇本，禹棹奐和李相二則趁這段時間努力打造身材：「導演希望相二哥有不得了的腹肌，對我的期望則是壯碩高大的體格。 劇中崔社長死後建優和偶真獨自訓練，我們也給自己洗腦說正在經歷這段時間。」





禹棹奐為幫導演加油打氣而一起去了濟州島：「雖然有很多辛苦的、快要罵人的瞬間，但都忍住了。 一直安慰說『不要擔心，還有我和相二哥在』。」



有觀眾反應第7和第8集劇情展開略顯生硬，禹棹奐表示因為金賽綸無法繼續出演，劇情有突然斷線的部份也是無可奈何，但好處是給了他和李相二的bromance更多發揮空間，例如穿著海軍陸戰隊褲子拖輪胎的戲份。



《獵犬》改編自同名網漫，講述把錢看得比人命重要的高利貸世界裡，出現兩個把人放在第一位的青年，賭上性命與龐大邪惡勢力對抗的故事。 真人版從2021年12月開拍至2022年8月殺青，禹棹奐2022年1月退伍次日就進組。

金賽綸去年5月爆出酒駕時已拍到僅剩最後2集，因她飾演的車賢珠在劇中有重要作用、鏡頭相當多，換人重拍已不現實，只好盡可能刪除後保留關鍵戲份。 不過預告片裡已完全不見金的身影。



受到事件影響，禹棹奐透露劇組每個人都非常辛苦，殺青後絲毫沒有歡呼雀躍的心情、更不敢奢望排名，單是能公開都十分感恩。 好在《獵犬》上架後獲得不少好評，僅3天就登上Netflix非英語影集排行榜第2。 禹棹奐對此十分感恩，嚴肅強調：「絕對不能犯罪，這是無法得到原諒的行為。」



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