劉亞仁檢出禁藥增至8種！疑資助共犯逃亡海外，已委託國際刑警逮捕

劉亞仁接受調查期間檢出的違禁藥物種類不斷增加，近日已達到8種之多，且有出資協助共犯潛逃海外的嫌疑。 警方認為劉的嫌疑嚴重度超出預期，決定擴大搜查範圍。

韓國食品醫藥品安全處去年委託警方調查麻醉藥「異丙酚」（牛奶針）的過量使用者，名單中51人之一就是劉亞仁。 今年2月5日劉亞仁從美國返韓在機場接受檢查，發現他經常使用異丙酚、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦等違禁藥物，查閱就醫記錄後發現還有咪達唑侖、阿普唑侖等誘導睡眠的精神藥物，加起來恐達8種之多。



此外，警方還懷疑劉亞仁曾出資協助共犯潛逃海外。 劉亞仁年初赴美是與攝影師崔某和YouTuber梁某同行，梁某作為參考人不僅拒絕調查，還疑似通過中間人A某接受劉亞仁資金後於上月底逃往法國。 韓警方已註銷梁某護照並委託國際刑警協助逮捕，並將梁某和A某列為嫌疑人立案調查，總調查範圍已擴大到21人。



考慮到劉亞仁有銷毀證據的可能，警方一度申請逮捕令但被法院駁回。 劉亞仁只承認吸食大麻，對銷毀證據等其他嫌疑一概否認。

同時，劉亞仁韓國粉絲會之一「DCInside 劉亞仁 Gallery」上月25日發佈聲明表示期待劉亞仁回歸，支持法官駁回逮捕令、督促搜查機關保障劉的基本人權。



韓網友對劉亞仁感到惋惜：「他是不是分不清電影與現實，錯以為現在還在拍戲？」 、「為曾經喜歡他的時光感到可惜」、「那個YouTuber昨天還有更新耶，怪不得最近都在海外」、「如果是真的確實應該拘捕」。 微博網友更做出毒舌辣評：「亞仁嘗百草」、「人間煉丹爐」、「dp評測博主」、「警方在dp中找到少量劉亞仁」。



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