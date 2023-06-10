刘亚仁检出禁药增至8种！疑资助共犯逃亡海外，已委托国际刑警逮捕

刘亚仁接受调查期间检出的违禁药物种类不断增加，近日已达到8种之多，且有出资协助共犯潜逃海外的嫌疑。 警方认为刘的嫌疑严重度超出预期，决定扩大搜查范围。

韩国食品医药品安全处去年委托警方调查麻醉药「异丙酚」（牛奶针）的过量使用者，名单中51人之一就是刘亚仁。 今年2月5日刘亚仁从美国返韩在机场接受检查，发现他经常使用异丙酚、大麻、古柯硷、K他命、唑吡坦等违禁药物，查阅就医记录后发现还有咪达唑仑、阿普唑仑等诱导睡眠的精神药物，加起来恐达8种之多。



此外，警方还怀疑刘亚仁曾出资协助共犯潜逃海外。 刘亚仁年初赴美是与摄影师崔某和YouTuber梁某同行，梁某作为参考人不仅拒绝调查，还疑似通过中间人A某接受刘亚仁资金后於上月底逃往法国。 韩警方已注销梁某护照并委托国际刑警协助逮捕，并将梁某和A某列为嫌疑人立案调查，总调查范围已扩大到21人。



考虑到刘亚仁有销毁证据的可能，警方一度申请逮捕令但被法院驳回。 刘亚仁只承认吸食大麻，对销毁证据等其他嫌疑一概否认。

同时，刘亚仁韩国粉丝会之一「DCInside 刘亚仁 Gallery」上月25日发布声明表示期待刘亚仁回归，支持法官驳回逮捕令、督促搜查机关保障刘的基本人权。



韩网友对刘亚仁感到惋惜：「他是不是分不清电影与现实，错以为现在还在拍戏？」 、「为曾经喜欢他的时光感到可惜」、「那个YouTuber昨天还有更新耶，怪不得最近都在海外」、「如果是真的确实应该拘捕」。 微博网友更做出毒舌辣评：「亚仁尝百草」、「人间炼丹炉」、「dp评测博主」、「警方在dp中找到少量刘亚仁」。



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