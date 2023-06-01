EXO伯贤3人提出解约，SM爆：有外部势力怂恿！MC梦被指刻意接近三成员

男团EXO成员伯贤、XIUMIN和CHEN三人向经纪公司SM娱乐通报解除专属合约。

6月1日上午，伯贤、XIUMIN和CHEN三人的法律代理人表示，伯贤等三人从今年3月21日开始一共向SM娱乐公司发去七次内容证明，要求SM娱乐公司提供收入分配相关文件，但SM娱乐公司一直回应无法提供相应的档。 鉴於无法再与SM娱乐公司维持相互信赖的关系，最终决定向SM娱乐公司发去解约通报。



正当广大粉丝还在消化这一消息时，韩媒《日间体育》又放出独家大料，曝光伯贤等三人要求解约的背后有幕后推手，直指MC梦担任社内理事的BIG PLANET MADE娱乐操控了整件事情。 《日间体育》爆料，SM娱乐近期向BIG PLANET MADE发送了内容证明，因为SM掌握到BIG PLANET MADE刻意接近伯贤、XIUMIN和CHEN三人，诱导他们与自己签约。 而EXO大部份成员已经和SM娱乐续约完毕，并投入活动，很可能引发双重合约纠纷，SM娱乐也在内容证明中强调了这一点。 这一事情已经被《日间体育》向SM娱乐相关人员求证，证实确有此事。 BIG PLANET MADE则反驳：「收到SM的内容证明是事实，但MC梦只是因为私交才和后辈们见面，并没有引进三人的意思，而且他也不是BIG PLANET MADE的社内理事。」



伯贤等3人向公司通报要求解约之后，SM娱乐也火速发布声明，表示「外部势力的意图完全属於非法行为，挑起SM与艺人以及艺人与艺人追案的矛盾，试图瓦解已有的团队。」

疑似BIG PLANET MADE插手伯贤等3人解约的事情曝光后，即刻就在粉丝间掀起热议，大家留言表示：「SM才是懂得操控舆论的那一边」、「我们不关心什么外部势力，只想知道他们发的事实证明是不是真的」、「MC梦卸任社内理事已经是很久之前的事情了，不要再转移视线了」、「SM你敢公开内容证明吗」等。

此外，SM娱乐股价出现下滑情况，降幅达8.3%。



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