【多圖預警】伯賢娃娃TEOLAEGI快閃店重啟啦！現場照片公開超溫馨，還可和伯賢合拍人生四格！
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【多圖預警】伯賢娃娃TEOLAEGI快閃店重啟啦！現場照片公開超溫馨，還可和伯賢合拍人生四格！

旅遊   2023年5月20日   星期六16:52   Sani  

（封面圖源：IG@kwangya.official，SM娛樂）

2011年第一次快閃店就很受好評，可惜當時因備貨不足令很多粉絲沒能買到（太低估伯賢的人氣啦！），好在最近終於開了第二家快閃店，還推出更多新商品！

TEOLAEGI是伯賢親手設計的娃娃，以自己表情包和寵物狗夢龍為原型，希望在他服兵役期間代為守護粉絲。 現在伯賢都已經退伍了，TEOLAEGI的人氣還是居高不下呢！XD

這次TEOLAEGI快閃店的主題是「串門」，內部佈置成家裡的各個房間，包括客廳、浴室、 臥室等等，每個角落都好溫馨：

TEOLAEGI書桌上的時間表把「愛麗來我家玩」畫了高亮重點，超用心啊：

因為伯賢喜歡草莓，所以TEOLAEGI也是草莓愛好者，快閃店外還專門開闢了一個草莓農場，超大型TEOLAEGI矚目！

還可以跟伯賢一起拍人生四格、用可愛的TEOLAEGI貼紙做裝飾！

主題咖啡廳的咖啡還有TEOLAEGI形狀的冰塊：
（圖源：Twitter@TEOLAEGI_byBH)

購買TEOLAEGI娃娃會附贈伯賢未公開自拍小卡，一共3種、隨機贈送。 新推出的周邊都好可愛，即便非粉絲都想買的程度啊！
（圖源：Twitter@TEOLAEGI_byBH)

快閃店位於首爾市城東區，內部空間蠻大、動線安排也流暢，很多人都給出好評！但因為剛剛開幕所以排隊的人相當多，考慮到會一直開到6月11日，蠻推薦下周再去哦！提醒：單純參觀無需預約，若要現場購物的話，需要提前在網站或現場預約時間段哦~

除了線下快閃店， SMTOWN &STORE等線上商城也在5月19~31日進行周邊預售，不過發貨就要等到七八月份啦~

【TEOLAEGI快閃店資訊】

地址：首爾市城東區聖水一路4街12（서울시 성동구 성수일로 4길 12），可搭乘地鐵纛島站5號出口直行至京東小學，對面就是~
營業時間：13：00~20：00
開幕期間：2023.05.19（週五）~2023.06.11（週日）

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