【多圖預警】伯賢娃娃TEOLAEGI快閃店重啟啦！現場照片公開超溫馨，還可和伯賢合拍人生四格！

2011年第一次快閃店就很受好評，可惜當時因備貨不足令很多粉絲沒能買到（太低估伯賢的人氣啦！），好在最近終於開了第二家快閃店，還推出更多新商品！

TEOLAEGI是伯賢親手設計的娃娃，以自己表情包和寵物狗夢龍為原型，希望在他服兵役期間代為守護粉絲。 現在伯賢都已經退伍了，TEOLAEGI的人氣還是居高不下呢！XD



這次TEOLAEGI快閃店的主題是「串門」，內部佈置成家裡的各個房間，包括客廳、浴室、 臥室等等，每個角落都好溫馨：



TEOLAEGI書桌上的時間表把「愛麗來我家玩」畫了高亮重點，超用心啊：



因為伯賢喜歡草莓，所以TEOLAEGI也是草莓愛好者，快閃店外還專門開闢了一個草莓農場，超大型TEOLAEGI矚目！



터래기 팝업 감동인 점 인형 포토존도 있음 pic.twitter.com/jfdJwFLL3r — (@100hyunee_B) May 19, 2023

킹 터래기 독사진 넘 예쁘죠 넘 잘생겼죠 pic.twitter.com/rC4LuXsolz — 때 (@candybaek506) May 19, 2023

還可以跟伯賢一起拍人生四格、用可愛的TEOLAEGI貼紙做裝飾！



미친 터래기가 아니라 백현이임 pic.twitter.com/wBg3aZjSpZ — 먼지 (@baekyoongee_4) May 19, 2023

主題咖啡廳的咖啡還有TEOLAEGI形狀的冰塊：



購買TEOLAEGI娃娃會附贈伯賢未公開自拍小卡，一共3種、隨機贈送。 新推出的周邊都好可愛，即便非粉絲都想買的程度啊！



얘드라 터래기 2차 굿즈인가봐 안에 이거잇음 pic.twitter.com/OrRuHsO8cc — 김만두 (@kmandu_k) May 19, 2023

어뜩해 딸기 러버 터래기 너무 귀여워 pic.twitter.com/bVhFLPr4ry — 때 (@candybaek506) May 19, 2023

快閃店位於首爾市城東區，內部空間蠻大、動線安排也流暢，很多人都給出好評！但因為剛剛開幕所以排隊的人相當多，考慮到會一直開到6月11日，蠻推薦下周再去哦！提醒：單純參觀無需預約，若要現場購物的話，需要提前在網站或現場預約時間段哦~



터래기 팝업 잘 해놨다.. 대기업의 맛이 느껴지는 거 같음pic.twitter.com/3bzqjHju9Y — 구름 (@cloudwithB) May 19, 2023

除了線下快閃店， SMTOWN &STORE等線上商城也在5月19~31日進行周邊預售，不過發貨就要等到七八月份啦~



【TEOLAEGI快閃店資訊】

地址：首爾市城東區聖水一路4街12（서울시 성동구 성수일로 4길 12），可搭乘地鐵纛島站5號出口直行至京東小學，對面就是~

營業時間：13：00~20：00

開幕期間：2023.05.19（週五）~2023.06.11（週日）



[TEOLAEGI ZIPDURI]

OFFICIAL MD SALES NOTICE​



판매 일정​

POP-UP STORE : 2023. 05. 19 (금) 13:00 ~ 소진 시

ONLINE STORE : 2023. 05. 19 (금) 15:00 ~ 2023. 05. 31 (수) 23:59 pic.twitter.com/7rLKk8Lx67 — TEOLAEGI (@TEOLAEGI_byBH) May 15, 2023

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