【多图预警】伯贤娃娃TEOLAEGI快闪店重启啦！现场照片公开超温馨，还可和伯贤合拍人生四格！

2011年第一次快闪店就很受好评，可惜当时因备货不足令很多粉丝没能买到（太低估伯贤的人气啦！），好在最近终於开了第二家快闪店，还推出更多新商品！

TEOLAEGI是伯贤亲手设计的娃娃，以自己表情包和宠物狗梦龙为原型，希望在他服兵役期间代为守护粉丝。 现在伯贤都已经退伍了，TEOLAEGI的人气还是居高不下呢！XD



这次TEOLAEGI快闪店的主题是「串门」，内部布置成家里的各个房间，包括客厅、浴室、 卧室等等，每个角落都好温馨：



TEOLAEGI书桌上的时间表把「爱丽来我家玩」画了高亮重点，超用心啊：



因为伯贤喜欢草莓，所以TEOLAEGI也是草莓爱好者，快闪店外还专门开辟了一个草莓农场，超大型TEOLAEGI瞩目！



터래기 팝업 감동인 점 인형 포토존도 있음 pic.twitter.com/jfdJwFLL3r — (@100hyunee_B) May 19, 2023

킹 터래기 독사진 넘 예쁘죠 넘 잘생겼죠 pic.twitter.com/rC4LuXsolz — 때 (@candybaek506) May 19, 2023

还可以跟伯贤一起拍人生四格、用可爱的TEOLAEGI贴纸做装饰！



미친 터래기가 아니라 백현이임 pic.twitter.com/wBg3aZjSpZ — 먼지 (@baekyoongee_4) May 19, 2023

主题咖啡厅的咖啡还有TEOLAEGI形状的冰块：



购买TEOLAEGI娃娃会附赠伯贤未公开自拍小卡，一共3种、随机赠送。 新推出的周边都好可爱，即便非粉丝都想买的程度啊！



얘드라 터래기 2차 굿즈인가봐 안에 이거잇음 pic.twitter.com/OrRuHsO8cc — 김만두 (@kmandu_k) May 19, 2023

어뜩해 딸기 러버 터래기 너무 귀여워 pic.twitter.com/bVhFLPr4ry — 때 (@candybaek506) May 19, 2023

快闪店位於首尔市城东区，内部空间蛮大、动线安排也流畅，很多人都给出好评！但因为刚刚开幕所以排队的人相当多，考虑到会一直开到6月11日，蛮推荐下周再去哦！提醒：单纯参观无需预约，若要现场购物的话，需要提前在网站或现场预约时间段哦~



터래기 팝업 잘 해놨다.. 대기업의 맛이 느껴지는 거 같음pic.twitter.com/3bzqjHju9Y — 구름 (@cloudwithB) May 19, 2023

除了线下快闪店， SMTOWN &STORE等线上商城也在5月19~31日进行周边预售，不过发货就要等到七八月份啦~



【TEOLAEGI快闪店资讯】

地址：首尔市城东区圣水一路4街12（서울시 성동구 성수일로 4길 12），可搭乘地铁纛岛站5号出口直行至京东小学，对面就是~

营业时间：13：00~20：00

开幕期间：2023.05.19（周五）~2023.06.11（周日）



[TEOLAEGI ZIPDURI]

OFFICIAL MD SALES NOTICE​



판매 일정​

POP-UP STORE : 2023. 05. 19 (금) 13:00 ~ 소진 시

ONLINE STORE : 2023. 05. 19 (금) 15:00 ~ 2023. 05. 31 (수) 23:59 pic.twitter.com/7rLKk8Lx67 — TEOLAEGI (@TEOLAEGI_byBH) May 15, 2023

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