【多图预警】伯贤娃娃TEOLAEGI快闪店重启啦！现场照片公开超温馨，还可和伯贤合拍人生四格！
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【多图预警】伯贤娃娃TEOLAEGI快闪店重启啦！现场照片公开超温馨，还可和伯贤合拍人生四格！

旅游   2023年5月20日   星期六16:52   Sani  

（封面图源：IG@kwangya.official，SM娱乐）

2011年第一次快闪店就很受好评，可惜当时因备货不足令很多粉丝没能买到（太低估伯贤的人气啦！），好在最近终於开了第二家快闪店，还推出更多新商品！

TEOLAEGI是伯贤亲手设计的娃娃，以自己表情包和宠物狗梦龙为原型，希望在他服兵役期间代为守护粉丝。 现在伯贤都已经退伍了，TEOLAEGI的人气还是居高不下呢！XD

这次TEOLAEGI快闪店的主题是「串门」，内部布置成家里的各个房间，包括客厅、浴室、 卧室等等，每个角落都好温馨：

TEOLAEGI书桌上的时间表把「爱丽来我家玩」画了高亮重点，超用心啊：

因为伯贤喜欢草莓，所以TEOLAEGI也是草莓爱好者，快闪店外还专门开辟了一个草莓农场，超大型TEOLAEGI瞩目！

还可以跟伯贤一起拍人生四格、用可爱的TEOLAEGI贴纸做装饰！

主题咖啡厅的咖啡还有TEOLAEGI形状的冰块：
（图源：Twitter@TEOLAEGI_byBH)

购买TEOLAEGI娃娃会附赠伯贤未公开自拍小卡，一共3种、随机赠送。 新推出的周边都好可爱，即便非粉丝都想买的程度啊！
（图源：Twitter@TEOLAEGI_byBH)

快闪店位於首尔市城东区，内部空间蛮大、动线安排也流畅，很多人都给出好评！但因为刚刚开幕所以排队的人相当多，考虑到会一直开到6月11日，蛮推荐下周再去哦！提醒：单纯参观无需预约，若要现场购物的话，需要提前在网站或现场预约时间段哦~

除了线下快闪店， SMTOWN &STORE等线上商城也在5月19~31日进行周边预售，不过发货就要等到七八月份啦~

【TEOLAEGI快闪店资讯】

地址：首尔市城东区圣水一路4街12（서울시 성동구 성수일로 4길 12），可搭乘地铁纛岛站5号出口直行至京东小学，对面就是~
营业时间：13：00~20：00
开幕期间：2023.05.19（周五）~2023.06.11（周日）

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