aespa出演《GYM鍾國》電話連線李光洙！一個錯答「出道曲」、一個聲稱「我一直有在看《RM》」，網友：「為何要互相傷害XD」

Ningning和光洙的「有來有往」讓大家笑翻～

近期帶著迷你三輯《MY WORLD》回歸韓國歌壇的aespa，18日全團一起出演YouTube節目《GYM鍾國》，與金鍾國相見歡。在訪談間，金鍾國問4位成員分別喜歡哪些藝人，Ningning提到李光洙。事不宜遲，金鍾國馬上電話連線李光洙！







Ningning和李光洙先是有禮貌的互相問好。光洙表示自己有在關注aespa，被問到「出道曲是哪首」的時候，李光洙先是停頓了一下，然後回答：「《Next Level》…」，在場的aespa成員們爆笑。

這時的金鍾國似乎覺得很慶幸（？），因為剛剛他也答錯aespa的出道曲！正確答案是《Black Mamba》哦～







接著，Ningning向李光洙表示：「我有在看《Running Man》的」。金鍾國覺得怪怪的：「他（李光洙）從《Running Man》下車了」，現場再度陷入笑海中。網友們紛紛留言：「這是只留下傷害的電話連線啊！XD」





金鍾國打圓場：「可能是Ningning在搞笑」，李光洙稍微委屈的回答：「但語氣聽起來不太像…」（好可愛哈哈哈）後來整理一下前面的內容，Ningning的意思是喜歡看李光洙出演的《Running Man》，希望李光洙不要受傷。

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