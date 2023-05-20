aespa Karina的快速減肥法：穿「羽絨服+暴汗衣」跑跳4小時！網震驚：「4分鐘我就不行了…」

Karina還會一邊跑一邊稱讚自己，這份毅力和態度確實超出常人啊~

李泳知網綜《雖然沒準備什麼菜》最新一期請來女團aespa成員Karina，聊到飲食和身材話題讓不少人驚愕。



Karina表示自己其實相當能吃，一整張pizza、整盒洋芋片、整份漢堡套餐、整碗炸醬麵之類的根本不在話下，李泳知也透露兩人共用的化妝師曾說Karina是她見過的偶像裡最能吃的XD



但Karina並不是不會長胖的體質，反而體重變化幅度相當大，用她的話說就像橡皮筋一樣：「有時候一天都可以增減4kg。」 Karina透露每天都會量體重，一旦發現增加就立即開始減重，具體方法相當硬核：「穿著羽絨服、緊身衣、暴汗衣那些，跑跳大概4小時。」





Karina還會一邊運動一邊鼓勵自己：「聽著偶像歌曲，一個人跑步、跳舞、不停地轉來轉去，同時對自己說：『知珉啊，你真的好帥氣！』」



網友紛紛感到震驚和敬佩：「跑4分鐘都會抱怨的我...」、「4小時？ 不是40分鐘？」 、「意志力好強啊」、「那麼瘦還能減掉4kg... 我是垃圾」、「她們開演唱會就會跑跳三四個小時，一開始就跟我們不一樣啊」、「這種減肥法沒人跟得上啦kkk」、「偶像的體力堪比專業運動員」、「超帥氣啊」。



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