aespa出演《GYM钟国》电话连线李光洙！一个错答「出道曲」、一个声称「我一直有在看《RM》」，网友：「为何要互相伤害XD」

Ningning和光洙的「有来有往」让大家笑翻～

近期带著迷你三辑《MY WORLD》回归韩国歌坛的aespa，18日全团一起出演YouTube节目《GYM钟国》，与金钟国相见欢。在访谈间，金钟国问4位成员分别喜欢哪些艺人，Ningning提到李光洙。事不宜迟，金钟国马上电话连线李光洙！







Ningning和李光洙先是有礼貌的互相问好。光洙表示自己有在关注aespa，被问到「出道曲是哪首」的时候，李光洙先是停顿了一下，然后回答：「《Next Level》…」，在场的aespa成员们爆笑。

这时的金钟国似乎觉得很庆幸（？），因为刚刚他也答错aespa的出道曲！正确答案是《Black Mamba》哦～







接著，Ningning向李光洙表示：「我有在看《Running Man》的」。金钟国觉得怪怪的：「他（李光洙）从《Running Man》下车了」，现场再度陷入笑海中。网友们纷纷留言：「这是只留下伤害的电话连线啊！XD」





金钟国打圆场：「可能是Ningning在搞笑」，李光洙稍微委屈的回答：「但语气听起来不太像…」（好可爱哈哈哈）后来整理一下前面的内容，Ningning的意思是喜欢看李光洙出演的《Running Man》，希望李光洙不要受伤。

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