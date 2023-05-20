aespa Karina的快速减肥法：穿「羽绒服+暴汗衣」跑跳4小时！网震惊：「4分钟我就不行了…」

Karina还会一边跑一边称赞自己，这份毅力和态度确实超出常人啊~
李泳知网综《虽然没准备什么菜》最新一期请来女团aespa成员Karina，聊到饮食和身材话题让不少人惊愕。
Karina表示自己其实相当能吃，一整张pizza、整盒洋芋片、整份汉堡套餐、整碗炸酱面之类的根本不在话下，李泳知也透露两人共用的化妆师曾说Karina是她见过的偶像里最能吃的XD
但Karina并不是不会长胖的体质，反而体重变化幅度相当大，用她的话说就像橡皮筋一样：「有时候一天都可以增减4kg。」 Karina透露每天都会量体重，一旦发现增加就立即开始减重，具体方法相当硬核：「穿著羽绒服、紧身衣、暴汗衣那些，跑跳大概4小时。」
Karina还会一边运动一边鼓励自己：「听著偶像歌曲，一个人跑步、跳舞、不停地转来转去，同时对自己说：『知珉啊，你真的好帅气！』」
网友纷纷感到震惊和敬佩：「跑4分钟都会抱怨的我...」、「4小时？ 不是40分钟？」 、「意志力好强啊」、「那么瘦还能减掉4kg... 我是垃圾」、「她们开演唱会就会跑跳三四个小时，一开始就跟我们不一样啊」、「这种减肥法没人跟得上啦kkk」、「偶像的体力堪比专业运动员」、「超帅气啊」。
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