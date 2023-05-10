宋慧喬的女人－韓韶禧，收到應援咖啡車興奮拍下認證照&開心到語無倫次：「是歐逆啊啊啊啊!!!!!!」

妳們倆該不會拍著拍著就拍拖約會了吧～～～。（好期待她們拍攝現場的花絮影片）

自從韓劇《自白的代價》確定由宋慧喬和韓韶禧主演後，兩人的互動也更加頻繁且自然，近期宋慧喬也為正在拍攝《京城生物》的韓韶禧送上應援咖啡車。

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韓韶禧緊盯著宋慧喬送的咖啡車，露出興奮又開心的背景，一下歡呼一下比愛心，用力舉高雙手想碰觸到宋慧喬的名字，很少看到藝人拍認證照時，完全不露臉的，從背影都能感覺得出來韓韶禧真的太喜歡宋慧喬歐逆（姐姐）了。







宋慧喬則在橫幅上留下：「我會一直支持著演員韓韶禧的。」後面也為整個團隊應援，並在韓韶禧名字後方留下愛心，韓韶禧配文寫下：「是歐逆啊啊啊啊!!!!!!」宋慧喬則到她的留言區寫下：「拍攝加油喔（愛心）」一來一往的愛意都要滿出來了～！









三月中時，韓韶禧在宋慧喬分享《黑暗榮耀》花絮照片的貼文留言寫下：「現在妳是我的了。」引發熱議，兩人也將合作新劇《自白的代價》，講述兩名女性圍繞殺人事件展開的血色年代記。劇中，宋慧喬飾演美術老師「安潤秀」一角，捲入意想不到的事件，整個生活都被徹底顛覆；韓韶禧飾演身份不明的神祕女子「毛恩」，雖然是因反社會傾向而被所有人畏懼，但唯獨向安潤秀伸出手，承諾為她帶來全新的世界。





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