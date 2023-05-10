宋慧乔的女人－韩韶禧，收到应援咖啡车兴奋拍下认证照&开心到语无伦次：「是欧逆啊啊啊啊!!!!!!」

你们俩该不会拍著拍著就拍拖约会了吧～～～。（好期待她们拍摄现场的花絮影片）

自从韩剧《自白的代价》确定由宋慧乔和韩韶禧主演后，两人的互动也更加频繁且自然，近期宋慧乔也为正在拍摄《京城生物》的韩韶禧送上应援咖啡车。

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韩韶禧紧盯著宋慧乔送的咖啡车，露出兴奋又开心的背景，一下欢呼一下比爱心，用力举高双手想碰触到宋慧乔的名字，很少看到艺人拍认证照时，完全不露脸的，从背影都能感觉得出来韩韶禧真的太喜欢宋慧乔欧逆（姐姐）了。







宋慧乔则在横幅上留下：「我会一直支持著演员韩韶禧的。」后面也为整个团队应援，并在韩韶禧名字后方留下爱心，韩韶禧配文写下：「是欧逆啊啊啊啊!!!!!!」宋慧乔则到她的留言区写下：「拍摄加油喔（爱心）」一来一往的爱意都要满出来了～！









三月中时，韩韶禧在宋慧乔分享《黑暗荣耀》花絮照片的贴文留言写下：「现在你是我的了。」引发热议，两人也将合作新剧《自白的代价》，讲述两名女性围绕杀人事件展开的血色年代记。剧中，宋慧乔饰演美术老师「安润秀」一角，卷入意想不到的事件，整个生活都被彻底颠覆；韩韶禧饰演身份不明的神秘女子「毛恩」，虽然是因反社会倾向而被所有人畏惧，但唯独向安润秀伸出手，承诺为她带来全新的世界。





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