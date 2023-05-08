大嗓門真的有好處！朴敘俊和傳說中的「M列11號」粉絲終於見面了，被記了6年啊～
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大嗓門真的有好處！朴敘俊和傳說中的「M列11號」粉絲終於見面了，被記了6年啊～

明星   2023年5月8日   星期一15:44   Tracy  

（封面圖源：IG@bn_sj2013）

朴敘俊和M列11號粉絲終於見面了！

2017年電影《菜鳥警校生》舞台問候活動上，作為主演之一的朴敘俊亮相，並抽到了M列10號的影迷為幸運觀眾，當時旁邊11號的粉絲非常可惜地大喊了一句「啊，我是11號哎」， 這與IU演唱會上怒吼一句「胖什麼胖」的粉絲有異曲同工之妙，該粉絲也被朴敘俊記住了。

今年朴敘俊和IU的新電影《Dream》上映，朴敘俊就想到了M列11號粉絲，於是就在公司官方IG上發通知急尋本人，又通過IU的YouTube頻道隔空喊話，希望那位粉絲能夠前來參加《Dream》的舞台問候活動。

活動當天，M列11號粉絲真的到場了，時隔6年粉絲和本命演員的碰面，朴敘俊還特意介紹了她的到來，引來全場的羡慕聲。 女粉絲上臺後，朴敘俊發現她的男友在一旁錄影，於是搞怪地碰了碰女粉絲的肩膀，還發出了「哎呦」的調侃聲。

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