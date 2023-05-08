大嗓門真的有好處！朴敘俊和傳說中的「M列11號」粉絲終於見面了，被記了6年啊～

朴敘俊和M列11號粉絲終於見面了！

2017年電影《菜鳥警校生》舞台問候活動上，作為主演之一的朴敘俊亮相，並抽到了M列10號的影迷為幸運觀眾，當時旁邊11號的粉絲非常可惜地大喊了一句「啊，我是11號哎」， 這與IU演唱會上怒吼一句「胖什麼胖」的粉絲有異曲同工之妙，該粉絲也被朴敘俊記住了。



아이유팬 뭐가 살쪄!!!

박서준팬 나 왜 11번이야!!!!!!



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 드림 무대인사 오시면 꼭 찾아가서 인사드린대 pic.twitter.com/wfQVcVJH96 — yui (@516record) April 25, 2023

今年朴敘俊和IU的新電影《Dream》上映，朴敘俊就想到了M列11號粉絲，於是就在公司官方IG上發通知急尋本人，又通過IU的YouTube頻道隔空喊話，希望那位粉絲能夠前來參加《Dream》的舞台問候活動。

活動當天，M列11號粉絲真的到場了，時隔6年粉絲和本命演員的碰面，朴敘俊還特意介紹了她的到來，引來全場的羡慕聲。 女粉絲上臺後，朴敘俊發現她的男友在一旁錄影，於是搞怪地碰了碰女粉絲的肩膀，還發出了「哎呦」的調侃聲。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞