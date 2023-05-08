大嗓门真的有好处！朴叙俊和传说中的「M列11号」粉丝终於见面了，被记了6年啊～

朴叙俊和M列11号粉丝终於见面了！

2017年电影《菜鸟警校生》舞台问候活动上，作为主演之一的朴叙俊亮相，并抽到了M列10号的影迷为幸运观众，当时旁边11号的粉丝非常可惜地大喊了一句「啊，我是11号哎」， 这与IU演唱会上怒吼一句「胖什么胖」的粉丝有异曲同工之妙，该粉丝也被朴叙俊记住了。



아이유팬 뭐가 살쪄!!!

박서준팬 나 왜 11번이야!!!!!!



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 드림 무대인사 오시면 꼭 찾아가서 인사드린대 pic.twitter.com/wfQVcVJH96 — yui (@516record) April 25, 2023

今年朴叙俊和IU的新电影《Dream》上映，朴叙俊就想到了M列11号粉丝，於是就在公司官方IG上发通知急寻本人，又通过IU的YouTube频道隔空喊话，希望那位粉丝能够前来参加《Dream》的舞台问候活动。

活动当天，M列11号粉丝真的到场了，时隔6年粉丝和本命演员的碰面，朴叙俊还特意介绍了她的到来，引来全场的羡慕声。 女粉丝上台后，朴叙俊发现她的男友在一旁录影，於是搞怪地碰了碰女粉丝的肩膀，还发出了「哎呦」的调侃声。



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