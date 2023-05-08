《M COUNTDOWN》以为酿放送事故的BTOB & 真的发生放送事故的TEMPEST

大家还记不记得上周4日播出的音乐放送《M COUNTDOWN》内容？这场面可以说「很惊吓」也超好笑！

两位MC (G)I-DLE薇娟与MOSTA X周宪访问BTOB，陆星材说准备了Challenge，徐恩光却翻脸指责陆星材：「呀！呀！」薇娟和周宪都吓一大跳……



下一秒BTOB全团突然跳起新歌〈Wind And Wish〉「呀呀呀呀」的Part，陆星材才解释这是「Yayayaya Challenge」：「吓到了吧？吓到了吧？」



薇娟和周宪虽然都很无辜，但两人反应过程笑翻观众。薇娟几次望了望节目组脸色，想开口确认就被BTOB兴奋舞蹈打断，吓到跳开但马上开心起舞；周宪则是张著嘴慢慢向后退，一副被吓得不轻的样子（帮哭哭），Peniel看著不知所措的他上前抱抱。



「周宪真的吓了一跳，BTOB前辈们还安慰他」，Twitter网友剪辑这段内容获上千转推，转推的网友则说「我们孩子，这世界太可怕了」、「虽然吓到但依然坚强的直属后辈公主，和因为吓到反应故障的Honey」、「周宪表情真的很严肃颗颗颗」。



转传到‎Theqoo论坛‎，Theqoo网友则说「周宪慌张的动弹不得」、「周宪受到打击后僵住，薇娟好像习惯了所以快速适应」、「还以为会变放送事故」、「真的超级好笑」、「周宪被吓傻的样子好可爱」、「BTOB都是演技派」。

▼BTOB完整受访影片



而《M COUNTDOWN》当天除了这个让观众「以为会是放送事故的场面」，还真的出了放送事故！主角是去年才出道的新人男团TEMPEST。

TEMPEST表演著新歌〈Dangerous〉舞台，唱不到30秒就出事，音乐突然从头开始放起，成员炯燮只好马上变换姿态装作是自己的Part对嘴，但还是忍不住望向Part主人火朗，火朗也很快跳出来解救，其他人顺著接上……这全部都因直播放送了出去。



相关影片在Twitter高达4000转推，不少网友觉得制作组很荒唐、无法理解歌曲为何突然重播，心疼起TEMPEST，但也有观众赞许TEMPEST的反应，留言如「哇……但真的很好的应对了，很帅啊」、「TEMPEST应对得很好很难得，摸摸头」、「什么啊应该很伤心吧……但是很自然的就过去了，这段歌很好听」。



Theqoo‎网友则有人注意到摄影师也慌张了，或发现舞者的反应也很迅速，仍有不少人觉得TEMPEST应对得很好。

▼TEMPEST后续补拍舞台



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