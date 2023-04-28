IU&朴寶劍《您辛苦了》劇組被曝是「地霸」攔遊客賞花！劇組道歉

新劇《您辛苦了》片方向民眾道歉。

最近IU和朴寶劍合作了新劇《您辛苦了》，此前還曝光過倆人在油菜花地拍攝的路透照，也正是這場戲引發了遊客的不滿，當時劇組拍攝的那片油菜花地正好在「高昌青麥地慶典」的舉辦場地內。



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1950년대 커플 애순관식 .. pic.twitter.com/NmRbcwZhFo — 앗디 (@heyattidude) April 18, 2023

網友A某在網上吐槽稱：「我們進了油菜花地，準備拍照，一名工作人員攔住了我們，說劇組正在拍攝，我們不能過去，於是我們就走了另外一條路，準備拍攝劇組所在方向的那片油菜花，沒想到剛舉起相機，後面就傳來了『不許拍照』 的聲音，遊客們就是來賞花的，怎麼連照片也不讓拍？ 而且劇組在特別遠的地方，為什麼連油菜花都不讓拍？？ 他們又不是只攔了拍攝那一塊地方，從入口開始就限制，還是人最多的下午4點，就因為劇組拍攝，他們像繳了租金（租了場地）一樣攔路阻止，不讓拍照，離那麼遠拍照都不行，這還是慶典嗎？ 這是民眾同樂的慶典，居然讓遊客看劇組的臉色，太過分了。」

這篇吐槽文迅速發酵在韓網上傳播開來，《您辛苦了》劇組火速出面道歉，表示：「為了安全拍攝和防止劇照外洩，我方也做出了努力，但還是沒能細心顧慮到抽空來賞花的遊客們的心情，為此向大家道歉，今後我們也會更注意拍攝過程。」

此外，《您辛苦了》由《山茶花開時》林尚春編劇執筆、《我的大叔》金元錫導演執導的作品，劇中以1950年代的濟州島為背景，講述1950年出生於濟州島的女主角愛順和男主角關植充滿冒險的人生故事。

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