IU&朴宝剑《您辛苦了》剧组被曝是「地霸」拦游客赏花！剧组道歉

新剧《您辛苦了》片方向民众道歉。

最近IU和朴宝剑合作了新剧《您辛苦了》，此前还曝光过俩人在油菜花地拍摄的路透照，也正是这场戏引发了游客的不满，当时剧组拍摄的那片油菜花地正好在「高昌青麦地庆典」的举办场地内。



ㅁㅊ 아이유 박보검 드라마 촬영짤 떴다

1950년대 커플 애순관식 .. pic.twitter.com/NmRbcwZhFo — 앗디 (@heyattidude) April 18, 2023

网友A某在网上吐槽称：「我们进了油菜花地，准备拍照，一名工作人员拦住了我们，说剧组正在拍摄，我们不能过去，於是我们就走了另外一条路，准备拍摄剧组所在方向的那片油菜花，没想到刚举起相机，后面就传来了『不许拍照』 的声音，游客们就是来赏花的，怎么连照片也不让拍？ 而且剧组在特别远的地方，为什么连油菜花都不让拍？？ 他们又不是只拦了拍摄那一块地方，从入口开始就限制，还是人最多的下午4点，就因为剧组拍摄，他们像缴了租金（租了场地）一样拦路阻止，不让拍照，离那么远拍照都不行，这还是庆典吗？ 这是民众同乐的庆典，居然让游客看剧组的脸色，太过分了。」

这篇吐槽文迅速发酵在韩网上传播开来，《您辛苦了》剧组火速出面道歉，表示：「为了安全拍摄和防止剧照外泄，我方也做出了努力，但还是没能细心顾虑到抽空来赏花的游客们的心情，为此向大家道歉，今后我们也会更注意拍摄过程。」

此外，《您辛苦了》由《山茶花开时》林尚春编剧执笔、《我的大叔》金元锡导演执导的作品，剧中以1950年代的济州岛为背景，讲述1950年出生於济州岛的女主角爱顺和男主角关植充满冒险的人生故事。

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