杜绝后患！「李升基法」获韩国会文体委通过：演艺公司必须向艺人公开会计账目及报酬明细

歌手李升基遭所属社剥削欺骗多年一事去年底光后引起业界震惊，为避免出现第二个受害者，韩国文化体育观光部对相关法律做出修订，并在昨天获得国会通过。

李升基去年底与当时所属社HOOK娱乐爆发纠纷，原来他被HOOK欺瞒18年之久，出道以来发行一百多首歌、总收益高达96亿韩元，却从未收到公司一分钱的结算。 消息曝光后引起整个娱乐圈震惊。



不仅如此，HOOK代表权某还对他进行精神控制、称他是「赔钱歌手」; 要求李升基自掏腰包解决餐费、停车费，权某自己购买衣物却用公司卡结账。 更有网友根据李升基过往在节目中的种种表现推测，他恐怕连出演综艺的酬劳都不清楚。



为避免相似事件再次发生，昨日上午的国会文化体育观光委员会全体会议上通过了《大众文化艺术产业发展法》的部份修订案，又称「第二个李升基事态预防法」。 根据法案，即便大众文化艺术人没有作出要求，其所属公司也必须每年一次以上定期提供会计明细及应该支付的报酬等相关条目。

文体部长官为了对不公正行为进行确认，必要时可要求经营者提交报告资料、资料，或直接出席。

同时，对於青少年艺人的保护措施也进行了强化。 目前法律将青少年艺人的年龄标准统一用15岁进行划分，修订案进一步做出细化：12岁以下艺人每周工作时间为25小时以下，12至15岁艺人每周工作时间为30小时以下，15岁以上艺人每周工作时间为35小时以下。 此外新增条款规定大众文化事业者不得侵害儿童青少年艺人的学习权（要求缺席、退学等），不得要求过度的外貌管理，不得行使言语暴力和行为暴力。

除了李升基惨遭前所属社剥削之外，韩国还有一位漫画家「李愚英」也被不公正合约和著作权诉讼问题所累，今年3月在绝望中自尽。 李愚英创作了韩国家喻户晓的漫画《黑色胶鞋》，却在商业化过程中因缺乏法律知识而签订不利於自己的合约、将过半版权股份让给出版社，15年间获得的报酬只有区区韩币1200万元，公司收入则因会计资料不足而难以确认。

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