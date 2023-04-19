「23點」離開《PEAK TIME》後重啟活動展開FM！Karam官咖感性告白隊友與粉絲

《PEAK TIME》化名「23點」參賽的大國男兒三名成員Karam、仁俊與Jay，因一些風波從節目下車後已重啟活動，宣告第一件事就是舉辦Fan Meeting（粉絲見面會、FM）。

23點原本在《PEAK TIME》是實力與人氣俱佳的團體，殊不知上月底成員Karam被流出過往私生活照片而遭非議，23點三位成員開始在SNS上噤聲，節目花絮也經常獨缺他們，直到12日節目公開三人下車道歉畫面後，三人才正式重啟活動。



除了認證台灣粉絲與中國粉絲的應援燈箱之外，他們也透露正在「拍攝某些照片」，明顯的提示一聽就知道是要用在Fan Meeting上，不斷曝光的花絮照讓粉絲們期待度只增不減。



昨（18）日晚間，三人終於陸續公告韓國Fan Meeting資訊，將在5月20日於大學路Uniflex 3館舉辦，下午與晚上各一場。雖然曾有小插曲「海報印錯場地」，但不影響粉絲的期待值，粉絲大概只擔憂搶不到門票，因為在風波過後支持他們的粉絲反倒變多了。



除了公布開啟Fan Meeting的好消息，Karam也睽違多日再次於大國男兒官咖發文，吐露心聲表示自己看著惡意報導和文章曾想一一澄清，但生活中迫於無奈的事情太多，崩潰了也覺得疲憊，不過幸好有仁俊與Jay陪在自己身邊，「了解到他們對我來說有多重要」。

他亦向粉絲表示自己看完了所有應援留言，是粉絲的應援讓他撐過去，他會全力以赴生活作為報答，「非常感謝你們來到我的生命裡，一直都很感謝你們、愛你們」。

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