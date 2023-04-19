「23点」离开《PEAK TIME》后重启活动展开FM！Karam官咖感性告白队友与粉丝

《PEAK TIME》化名「23点」参赛的大国男儿三名成员Karam、仁俊与Jay，因一些风波从节目下车后已重启活动，宣告第一件事就是举办Fan Meeting（粉丝见面会、FM）。

23点原本在《PEAK TIME》是实力与人气俱佳的团体，殊不知上月底成员Karam被流出过往私生活照片而遭非议，23点三位成员开始在SNS上噤声，节目花絮也经常独缺他们，直到12日节目公开三人下车道歉画面后，三人才正式重启活动。



除了认证台湾粉丝与中国粉丝的应援灯箱之外，他们也透露正在「拍摄某些照片」，明显的提示一听就知道是要用在Fan Meeting上，不断曝光的花絮照让粉丝们期待度只增不减。



昨（18）日晚间，三人终於陆续公告韩国Fan Meeting资讯，将在5月20日於大学路Uniflex 3馆举办，下午与晚上各一场。虽然曾有小插曲「海报印错场地」，但不影响粉丝的期待值，粉丝大概只担忧抢不到门票，因为在风波过后支持他们的粉丝反倒变多了。



除了公布开启Fan Meeting的好消息，Karam也睽违多日再次於大国男儿官咖发文，吐露心声表示自己看著恶意报导和文章曾想一一澄清，但生活中迫於无奈的事情太多，崩溃了也觉得疲惫，不过幸好有仁俊与Jay陪在自己身边，「了解到他们对我来说有多重要」。

他亦向粉丝表示自己看完了所有应援留言，是粉丝的应援让他撑过去，他会全力以赴生活作为报答，「非常感谢你们来到我的生命里，一直都很感谢你们、爱你们」。

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