表藝珍大膽示愛！李帝勳是我的理想型，《模範計程車》之後更喜歡！李帝勳也回應了

表藝珍向李帝勳表達了真心。

《模範計程車2》圓滿結束，作為「彩虹運輸」核心人物之一的駭客安高恩，扮演者表藝珍也隨著電視劇的熱播而人氣暴漲，最近她作為特別MC作客了《我家的熊孩子》，一登場就受到了媽媽團的極力讚美，媽媽們大讚「有你這樣的女兒，父母一定非常自豪。」 表藝珍解釋：「沒有，並沒有，我爸媽反而會更加小心。」



在《模範計程車2》中「安高恩」和男主角金道奇（李帝勳 飾）氛圍曖昧，而前不久殺青的電視劇《青春月譚》中她又和人氣小生朴炯植合作，主持人申東燁好奇地問她：「李帝勳和朴炯植中你希望下部作品還能和誰合作？」 表藝珍害羞地回答：「和《模範計程車2》裡的金道奇司機關係特別好，希望還能延續下去。」



實際上表藝珍是李帝勳的迷妹，從他演《建築學概論》時就很喜歡對方，更是把他看作自己的理想型。 和理想型演對手戲是什麼感覺？ 表藝珍回答：「很久之前說過他是我的理想型，感覺自己說錯了，第一次在片場見到帝勳歐巴的時候覺得尷尬，害怕他知道那件事情。」 之後表藝珍更大膽告白李帝勳，稱與他合作之後更加喜歡他了。



節目播出後李帝勳也知道了這件事情，在採訪中他表示：「謝謝她那樣想我，不會是因為要拍第三季才這麼說的吧，我都不知道要如何是好。」

此外，《模範計程車》製片商已經官宣要推進第三季的拍攝，並力求原班人馬出演，積極接洽李帝勳、表藝珍、金義聖等主演中。第二季末尾，文彩元客串亮相，飾演女軍官，雖然未說一句台詞，但她和金道奇之間的眼神和表情似乎都在暗示他倆有一段過去，這也令不少觀眾希望第三季中能夠看到文彩元的出現。高恩吶，你的情敵出現了！



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